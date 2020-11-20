هوندا تكشف عن سيفيك 2022 الجديدة كلياً

أعلنت عملاق صناعة السيارات اليابانية هوندا، عن التصميم الجديد من سيارتها الشهيرة سيفيك.

وتعد سيفيك واحدة من أكثر السيارات شهرة ومبيعاً في العالم، وبحسب التصميم الجديد فإن سيفيك سوف تأتي بهيكل سيدان حجمه أكبر من هياكل السيارة الحالية.

وتأتي "سيفيك"، بعدة أنواع من المحركات، منها محركات بنزين سعة لترين، ومحركات توربينية بعزم 306 أحصنة، ستعمل جميعها مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 أو 7 سرعات.

ويبدو التصميم الجديد من سيفيك، ذو طابعا هجوميًا من خلال تصميم غطاء المحرك الأمامي المائل عند مقدمة المركبة كما في سيارات موستانج الشهيرة من فورد.

ويتميز تصميم الواجهة الأمامية بشبك عملاق، و قسمه العلوي الذي يتداخل مع المصابيح الأساسية و يتوسطه شعار هوندا الشهير، والقسم السفلي منه مزود بجنح صغير من الأسفل ليساعد على زيادة انسيابية الهواء، ويمتد هذا

الجناح ليتداخل مع مصابيح الضباب بصورة مميزة جدا.

أما الصور التي سربت لمقصورة سيفيك الداخلية فتبين أن ستكون واسعة وتحتوي على مقاعد جلدية مريحة، وعلى واجهة قيادة خالية من الأزرار التقليدية تقريبا، يتوسطها شاشة سيمكن من خلالها التحكم بمعظم تقنيات المركبة.

وتبعا للتسريبات فإن هذه السيارة ستحصل على ميزات أمان جديدة مقارنة بنماذج سيفيك الحالية، منها أنظمة تفعل المكابح أوتوماتيكيا في حالات الطوارئ، وأنظمة للحفاظ على المسار خلال السفر على الطرقات السريعة، وأنظمة ستساعد السائق على ركن المركبة في الأماكن الضيقة.