تويوتا لاندكروزر تحصل على تعديلات ودروع مضادة للرصاص في جنوب أفريقيا

الخليج ٣٦٥ نت – حصلت تويوتا لاندكروزر 79 سيريس على تعديلات غير تقليدية من شركة SVI في جنوب أفريقيا، والمتخصصة في إضافة دروع مضادة للرصاص على السيارات.

السيارة لا تبدو وكأنها لاندكروزر بعد كل هذه التعديلات، والتي شملت إضافة شبك أمامي ضخم ومصابيح أمامية مختلفة في الأركان، مع أبواب “انتحارية” كما يتم تسميتها لتسهيل الدخول للمقصورة.

بالطبع أهم ميزة في السيارة هي توفيرها لحماية من الرصاص من مستوى B6 أو B7 حسب النسخة، مع زجاج مدعم بسمك 1.5 إنش وصفائح فولاذية لحماية الجسد.

كما تقدم الشركة نسخة عسكرية من السيارة بحماية ضد المدافع الرشاشة وقذائف الهاون.

ويبدأ سعر لاندكروزر المصفحة في جنوب أفريقيا من 103,000 دولار (386,000 ريال).