أحدثها الإمارات والأردن.. 17 قنصلية بالأقاليم الجنوبية للمغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بإعلان نيتها افتتاح قنصلية بمدينة العيون المغربية، ينضم الأردن للدول التي اتخذت هذه الخطوة بالأقاليم الجنوبية والتي كان آخرها الإمارات.

افتتاح مرتقب من المنتظر أن يرفع مجموع القنصليات الدولية بالأقاليم الجنوبية للمغرب إلى 17، في رقم يعزز موقف المملكة، ويُضعف أطروحة المليشيات الانفصالية.



قرار زفه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، في اتصال هاتفي مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، وفق بيان للديوان الملكي المغربي الخميس.



وخلال الاتصال، أشاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين، بالقرارات التي أمر بها ملك المغرب لإعادة تأمين انسياب الحركة المدنية والتجارية بمنطقة الكركرات بصحراء المملكة.

من جانبه، هنأ العاهل الأردني عاهل المغرب بنجاح عملية إعادة فتح معبر الكركرات أمام المرور الآمن للأشخاص والبضائع من المملكة باتجاه الدول الإفريقية جنوب الصحراء.



وبهذه المناسبة، عبر الملك عبدالله الثاني للملك محمد السادس عن رغبة المملكة الأردنية الهاشمية بافتتاح قنصلية عامة لها بمدينة العيون المغربية.



ولفت البيان إلى أن وزارتي الخارجية في البلدين ستقومان بالتنسيق لوضع الترتيبات الضرورية لذلك.



تأييد دولي

بحسب البيان نفسه، عبر الملك محمد السادس للملك عبد الله الثاني، عن تقديره وامتنانه لقرار هام يندرج في إطار المواقف المؤيدة التي ما فتئت المملكة الأردنية الهاشمية تعبر عنها بشأن قضية وحدة المغرب الترابية.



وأضاف البيان أن هذه المكالمة تأتي "في إطار ما يجمع العاهلين الكريمين من وشائج موصولة ومودة صادقة، وتجسيدا لنهج التشاور المستمر والتنسيق الدائم بينهما، وترسيخا لعلاقات التعاون المثمر والتضامن الفاعل بين المملكتين الشقيقتين".



ويأتي القرار الأردني بعد أكثر من أسبوعين على افتتاح قنصلية إماراتية في العيون المغربية، في مراسم أقيمت حينها بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، والعصري أحمد سعيد الظاهري سفير دولة الإمارات في الرباط، وعيسى البلوشي القنصل الإماراتي بالعيون.



خطوة رأى الأستاذ الجامعي رشيد لزرق، في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، أنها تترجم "موقف الإمارات من الوحدة التُرابية للمملكة المغربية، والذي لا يعتبر وليد اليوم، بل هو موقف مبدئي وتاريخي".



كما اعتبر لزرق أن فتح قنصلية لدولة الإمارات العربية المتحدة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، "ترجمة لموقف إماراتي ليس بالجديد، والذي يتمثل في حرصها على الوحدة الترابية للمغرب كبلد شقيق".



17 قنصلية

بإعلان الأردن نيته افتتاح قنصليته بمدينة العيون، يرتفع عدد القنصليات بالأقاليم الجنوبية المغربية إلى 17.



ومن بين تلك القنصليات 10، بمدينة العيون تعود إلى مملكة إسواتيني وزامبيا وبوروندي وكوت ديفوار وأفريقيا الوسطى والجمهورية الديمقراطية لساوتومي والجابون وجمهورية القمر المتحدة، ثم الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى الأردن.



وفي مدينة الداخلة جنوبي المغرب، افتتحت 7 قنصليات وهي لغينيا بيساو وغينيا الاستوائية وبوركينا فاسو وليبيريا وجيبوتي وغينيا وغامبيا.

