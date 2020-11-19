قنصل فرنسا في المغرب ينهي حياته "شنقا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقدم القنصل العام لفرنسا بمدينة طنجة المغربية، على الانتحار شنقا داخل شقته بوسط قنصلية بلاده، حيث يعيش وحيداً.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها ”الخليج 365”، فإن السلطات الأمنية المغربية وجدت في الساعات الأولى من صبيحة اليوم الخميس، القنصل الفرنسي دونيس فرنسوا، ميتاً داخل شقته.

وتحدثت مصادر مُتطابقة عن وجود مشكلات خاصة بحياة القنصل الفرنسي، دفعه إلى طلب إعفائه من مهامه، وذلك بعد أسابيع قليلة من تعيينه.

وفتحت السلطات الفرنسية المعنية تحقيقا عاجلا لمعرفة دوافع إقدام القنصل الفرنسي على الانتحار، وسط استنفار كبير من طرف السلطات المحلية والأمنية بمدينة طنجة.