تسريب كيا سبورتاج 2022 الجيل الجديد قبل التدشين

الخليج ٣٦٥ نت – مع اقترابنا من التدشين المتوقع لكيا سبورتاج 2022 الجديدة كلياً في معرض غوانزو للسيارات، تسربت صورتين واضحتين لخارجية الـ SUV.

المثير للاهتمام في الصور هو اختلاف بعض عناصر التصميم عن الصور التجسسية الأخيرة للسيارة، والتفسير الوحيد أن سبورتاج الصينية ستكون مختلفة قليلاً عن النسخة العالمية.

ويمكن ملاحظة عناصر التصميم المشتركة مع كيا تيلورايد، مثل المصابيح الخلفية LED الأنيقة الرأسية، وتأتي سبورتاج الجديدة بمصابيح أمامية LED وشبك أمامي “وجه النمر” أكبر حجماً.

وسنوافيكم بجميع مواصفات السيارة فور تدشينها في نهاية نوفمبر الجاري.