كل ما تحتاج معرفته عن نسخة 2021 من أودي S8.. سيارة لعشاق الفخامة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعزز ماركة أودي الألمانية أسطولها من السيارات التابعة لفئة سيدان، بطرحها لنسخة مخصصة لعام 2021 من طراز S8 السيدان الفخم.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرض لمواصفات وقدرات الطراز بنسخته الأحدث من أودي S8، شمل الكشف عن قوة محركه، وما سيتوفر منه من فئات للبيع بالأسواق، وما يضاف له من تقنيات.

الجديد بنسخة 2021

تطرح نسخة 2021 من طراز أودي S8 بتصميم خارجي جديد بالكامل، مع تعديل لقياس الإطارات التي تصل بالنسخة الجديدة من الطراز لقياس 21 بوصة.

كما توفر أودي بنسخة 2021 الأحدث من الطراز، مجموعة من الكماليات للصالون الداخلي، أبرزها أنظمة تدفئة متعددة الاستخدام.





الأسعار

قال الموقع إن نسخة 2021 من طراز أودي S8 سيتوفر منها للبيع فئة وحيدة بسعر 131,945 ألف دولار.

المحرك

سيتوفر الطراز S8 بنسخته للعام المقبل، بمحرك توربيني مزدوج، بسعة 4.0 لتر، من فئة V8 ينتج قوة 563 حصان مع معدل دوران 590 لفة/قدم، ويعمل الطراز بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ8 سرعات.

ويحظى الطراز بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 3.2 ثانية، وتصل سرعة السيارة القصوى لـ155 ميل في الساعة.

استهلاك الوقود

ويستهلك الطراز من الوقود معدل جالون لكل 13 ميل يقطعهم الطراز على الطريق داخل المدن، وجالون لكل 22 ميل يقطعهم الطراز على الطريق السرع، وجالون لكل 16 ميل يقطعهم الطراز ما بين الطريقين مجتمعين.





الصالون الداخلي

ومن الداخل يتوفر بالطراز مساحة تكفي لـ5 ركاب، وبالمقاعد الأمامية ستتوفر مساحة أسفل المقاعد لامتداد الأقدام تصل لـ41.5 بوصة، ومساحة امتداد للأعلى تصل لـ38.3 بوصة.

وبالمقاعد الخلفية ستتوفر مساحة أسفل المقاعد لامتداد الأقدام تصل لـ44.3 بوصة، ومساحة امتداد للأعلى تصل لـ38.5 بوصة.

التقنيات

وتشمل المنظومة التقنية التي يطرح بها طراز فولكسفاجن S8، شاشة عرض بقياس يتراوح بين 8.6 و 12.3 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

ويتوفر بالطراز خاصية انترنت لاسلكي، و خاصية شحن لاسلكي للهواتف الذكية، مع توفر نظام صوتي مكون من 17 سماعة مكبرة من ماركة Bang & Olufsen.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات نسخة 2021 الأحدث من طراز أودي S8 بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المساعدة للسائق، وتشمل نظام للمكابح ذاتية التفعيل، ونظام للحفاظ على المسار ونظام للقيادة شبه الذاتية، ونظام آخر للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.