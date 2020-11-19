هيونداي تنافس تويوتا وهوندا.. الكشف عن أحدث نسخ "نيكسو 2021"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنافس ماركة هيونداي بنسخة 2021 الأحدث من طراز "نيكسو" ضمن سوق السيارات العاملة بخلايا الطاقة الهيدروجينية.

ويعتبر أقرب المنافسين للطراز الجديد سيارة تويوتا "ميراي"، وطراز هوندا "كليرتي".

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لمواصفات وقدرات نسخة 2021 الأحدث من الطراز، شمل الكشف عن قوة محركه وما سيتوفر منه من فئات للعام القادم.

الأسعار

تحدث الموقع في البداية عن التكلفة الخاصة بالطراز، وأفاد بأن الطراز سيتوفر منه بنسخته لعام 2021 فئتن، الفئة الافتتاحية باسم "بلو"، وستتوفر بسعر يبدأ من 60 ألف دولار، والفئة التي تليها هي فئة "ليمتيد"، التي ستتوفر بتكلفة تبدأ من سعر 63, ألف دولار.





المحرك

وقال الموقع إن طراز هيونداي "نيكسو 2021"، سيطرح بمحرك يعمل بطاقة الخلايا الهيدروجينية، بعدد 440 خلية، تنتج طاقة بمعدل 95 كيلووات في الساعة.

ويمد المحرك الهيدروجيني بالطراز بالطاقة بطاريات ليثيوم أيون، تنتج طاقة بمعدل 40 كيلووات في الساعة، وينتج المحرك قوة حصانية تصل لـ161 حصانا، بمعدل دوران 291 لفة/قدم.

كما ذكر الموقع أن الطراز قادر على السير لمسافة تصل لـ380 ميل كحد أقصى للشحن في بطارياته.

استهلاك الوقود

وتستهلك الفئة الافتتاحية من الطراز من من الطاقة ما يعادل من الوقود جالون لكل 65 ميل على الطريق داخل المدن، وما يعادل جالون لكل 58 ميل يقطعهم الطراز على الطريق السريع، وما يعادل جالون لكل 61 ميل يقطعهم الطراز ما بين الطريقين مجتمعين.

في حين تستهلك الفئة الأعلى من الطراز، معدل طاقة يعادل من الوقود جالون لكل 59 ميل يقطعهم الطراز على الطريق داخل المدن، وما يعادل جالون لكل 47 ميل يقطعهم الطراز على الطريق السريع، وما يعادل جالون لكل 57 ميل يقطعهم الطراز ما بين الطريقين مجتمعين.





الصالون الداخلي

ومن الداخل يحظى طراز بمساحة تكفي لـ5 ركاب، وبالمقاعد الأمامية تتوفر مساحة سفلى لامتداد الأقدام تصل لـ41.5 بوصة، ومساحة للأعلى لامتداد الرأس تصل لـ39.4 بوصة.

وبالمقاعد الخلفية تتوفر مساحة سفلى لامتداد الأقدام تصل لـ38.6 بوصة، ومساحة للأعلى لامتداد الرأس تصل لـ38.0 بوصة.

التقنيات

وتطرح هيونداي نسخة 2021 الأحدث من طراز نيكسو، بمنظومة تقنية تشمل شاشة عرض معلوماتية بالداخل بقياس 12.3 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر وصلات USB وخاصية شحن لاسلكية للهواتف الذكية.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات نسخة 2021 الأحدث من طراز نيكسو، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة له، وأبرزها نظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة، وكاميرات خلفية للمراقبة، ونظام للحفاظ على المسار.