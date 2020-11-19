80 مليون صوت.. بايدن يقترب من رقم قياسي بانتخابات الرئاسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اقترب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن من تحقيق رقم قياسي في عدد الأصوات التي فاز بها والتي تقارب 80 مليون صوت.

وذكر تقرير لوكالة أسوشيتد برس أن بايدن حقق بالفعل رقمًا قياسيًا لأكبر عدد من الأصوات يحصل عليها مرشح رئاسي فائز، وحقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضًا أكبر عدد من الأصوات لمرشح منافس.



ومع فرز أكثر من 155 مليون بطاقة انتخابية حتى الآن، واستمرار عمليات الفرز في ولايتي كاليفورنيا ونيويورك، بلغت نسبة المشاركة 65% من جميع الناخبين المؤهلين، وهي أعلى نسبة مشاركة منذ عام 1908، وفقًا لبيانات أسوشيتد برس ومشروع الانتخابات الأمريكية.

ويعتقد دوجلاس برينكلي، الباحث في تاريخ الانتخابات الرئاسية الأمريكية في جامعة رايس، أنه "عندما تخفت هذه الضوضاء التي أثيرت حول هذه الانتخابات، سيتضح بما لا يدع مجالا للشك أن بايدن فاز فوزا مقنعا".

وفي حال مواصلة بايدن تقدمه، فسوف يفوز بـ306 من أصوات المجمع الانتخابي، بينما يملك ترامب 232 صوتا، وهو نفس الهامش الذي فاز به ترامب في انتخابات عام 2016.



وتمكن ترامب في تلك الانتخابات من تحقيق الفوز في 3 ولايات ساحلية بفارق 77 ألف صوت، لكن هامش بايدن سيكون أضيق قليلاً بحوالي 45 ألف صوت في أريزونا وجورجيا وويسكونسن.

ومع ذلك، فإن هذا الفوز الأقل حجمًا لا يزال حاسمًا وفقًا لمعايير قانون الانتخابات، نظرا للصعوبة البالغة في قدرة عمليات الفرز اليدوي على تغيير النتائج، كما يشير ريك هاسن، الأستاذ في جامعة إيرفين والخبير في التصويت.

وغاليا ما تضيف عمليات إعادة الفرز في المجمل بضع مئات من الأصوات، وفي عام 2000، تمت إعادة فرز الأصوات في فلوريدا ولم يتعد الفارق 537 صوتًا.