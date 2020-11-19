القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجود أدلة قوية لدى الحملة الانتخابية على عمليات تزوير ضخمة في عدة ولايات خلال انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وقال في مؤتمر صحفي الخميس: "ترامب كان من المستحيل أن يخسر فيلادلفيا لولا التزوير، عندما بدأنا بتمثيلنا للرئيس واجهتنا نتائج غريبة والرئيس كان متقدما في الانتخابات".
وأكد محامي الرئيس الأمريكي أن التصويت بالبريد عرضة دائما للاحتيال وللفساد، وعلينا أن ننظر بحذر إليه، مشيرا إلى أن المدن الكبرى التي يسيطر عليها الديمقراطيون شهدت عمليات تزوير.
وقال ترامب إن نتيجة الانتخابات ستتغير لصالح الجمهوريين مع اكتشاف آلاف الأصوات لم تحسب في جورجيا.
وأضاف الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، الخميس: "نحن في المسار الصحيح نحو الفوز".
ويصر ترامب على عدم قبول الهزيمة، ويواصل الادعاء دون تقديم دليل، على وجود تزوير شاب العملية الانتخابية، وحرمته من الولاية الرئاسية الثانية.
ورفعت حملة ترامب سلسلة من القضايا، بزعم أنه لم يُسمح لمراقبين من الحزب الجمهوري الدخول لمراقبة تعداد الأصوات الانتخابية في ولايات مهمة كان التنافس فيها قويا.
كانت هذه تفاصيل خبر محامي ترامب: لدينا أدلة على تزوير واسع في عدة ولايات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.