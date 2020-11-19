محامية ترامب "تحت الحماية".. وحمتله تدفع 3 ملايين لإعادة الفرز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وفرت السلطات الأمريكية حماية رسمية لمحامية تعمل لصالح حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إثر تعرضها لتهديدات بالقتل.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن المحامية ليندا كيرنس، التي تعمل في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، ليندا كيرنس، "تعرضت لتهديدات بالأذى، إلى حد دفع الشرطة الأمريكية للتدخل لحمايتها".

وقالت كيرنز إنها "تعرضت لمضايقات مستمرة في صورة رسائل بريد إلكتروني مسيئة ومكالمات هاتفية وتهديدات بالاعتداء عليها جسديا وحتى اتهامات بالخيانة، لتمثيلها حملة رئيس الولايات المتحدة في الدعاوى القضائية"، الخاصة بالعملية الانتخابية.

وانسحبت كيرنس من القضية في وقت لاحق، وتبعها محاميان آخران من تكساس، بعد ساعات فقط من انضمامهم رسميا إلى القضية، حسب "نيويورك بوست".

وعلى صعيد الفرز، دفعت حملة ترامب، أمس الأربعاء، 3 ملايين دولار، لإعادة فرز أصوات الناخبين في مقاطعتين بولاية ويسكونسن.

ومن المنتظر أن تبدأ إجراءات إعادة الفرز، اليوم الخميس، في مقاطعتي ميلووكي وداين، على أن تنتهي في الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، وفقا لوكالة أسوشيتدبرس.

وبموجب القانون الأمريكي يتحمل المرشح الذي يطلب إعادة فرز الأصوات تكلفة العملية.

وما زال ترامب يرفض الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ما يعرقل الانتقال السلس إلى إدارة جديدة للرئيس المنتخب جو بايدن.