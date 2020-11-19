بي ام دبليو الفئة الخامسة 2020 تنضم لأسطول سيارات يلو

الخليج ٣٦٥ نت – دائماً ما تتفوق شركة الوفاق لتأجير السيارات (يلو) على الشركات الأخرى بفضل حرصها الدائم على خدمة عملائها وتقديم كل جديد، ذلك يتضمنه ضم بي ام دبليو الفئة الخامسة 2020 إلى أسطولها.

التصميم

تتمتع الفئة الخامسة 2020 بمظهر جريء عبر شبك أمامي ضخم، مصابيح أمامية حادّة، مصابيح خلفية ذات تصميم هجومي توحي بالقوة.

الداخلية

أناقة المقصورة منقطعة النظير بفضل التصميم الانسيابي والخامات فائقة الجودة، كما أنها توفر أقصى هدوء وراحة ممكنة لجميع الركاب مع نظام صوتي محيطي، إضاءة LED داخلية.

التقنيات

كشف النقاط العمياء

كاميرا 360 درجة

شاشة معلومات ترفيهية لمسية 12.3 بوصة

عدادات رقمية 12.3 بوصة

نظام المساعدة الرجوع للخلف

شحن لاسلكي للجوال

نظام المساعد الشخصي الذكي

قدرات الرؤية الليلية

المحركات

تستمد السيدان الألمانية الفاخرة طاقتها عبر محرك 2 لتر 4 سلندر بقوة 170 حصان وعزم دوران 250 نيوتن.متر.

هذا ويمكنك طلب بي ام دبليو الفئة الخامسة 2020 عبر موقع أو تطبيق يلو، كما يمكنك الحصول على خدمات الصيانة من الشركة مثل تغيير زيت محرك سيارتك عند باب بيتك.

الموقع الإلكتروني لـ يلو: اضغط هنا

رقم الحجز: 920002909

تحميل تطبيق يلو للهواتف الذكية: قوقل بلاي – آبل ستور