مرسيدس إس كلاس مايباخ 2021 تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مرسيدس أخيراً عن إس كلاس مايباخ 2021 الأكثر فخامة، والتي تعتبرها العلامة منافسة مباشرة لبنتلي فلاينج سبير ورولزرويس جوست.

وقد ازداد طول قاعدة العجلات بـ 7.1 إنش لتوفير داخلية أكثر رحابة، مع مزايا التدفئة والتهوية والماساج للمقاعد في جميع الوضعيات، بالإضافة إلى تدفئة وتهوية مساند الأذرع وألواح الأبواب، كما تشمل المقاعد الخلفية الآن ماساج للسيقان.

وتأتي إس كلاس مايباخ بشاشة ترفيهية مركزية 12.8 إنش ولوحة عدادات رقمية 12.3 إنش وشاشات ترفيهية خلفية 11.6 إنش.

وبالعودة للخارجية، نرى شبك أمامي جريء وزخرفات كروم في مختلف أنحاء الخارجية وجنوط 20 إنش قياسية أو 21 إنش وشعار مايباخ مضيء في العمود الخلفي لتمييز السيارة.

وتعتمد إس كلاس مايباخ على محركين، الأول V8 تيربو مزدوج 4.0 لتر بقوة 496 حصان وعزم دوران 700 نيوتن متر ودفع كلي وناقل أوتوماتيكي 9 سرعات، مع إصدار حصري قادم بمحرك V12 سعة 6.0 لتر.

مرسيدس لم تكشف أسعار موديلات إس كلاس بعد، ولكن نتوقع وصول سعر نسخة مايباخ إلى 185,000 دولار (694,000 ريال) مع انطلاقها في الأسواق في منتصف العام القادم.

