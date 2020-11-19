مفاجأة فولكسفاجن لعشاق طراز "تيجوان".. قدرات جديدة كليا لنسخة 2022

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت فولكسفاجن عن مواصفات نسخة 2022 الأحدث من طراز "تيجوان"، التي تأتي على قائمة الترقب لعشاق السيارات الجديدة التابعة لفئة SUV.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لمواصفات وقدرات نسخة 2022 المرتقبة من الطراز، شمل الكشف عن مميزات ومواصفات جديدة كليا، وما سيتوفر منه من فئات للبيع بالأسواق.

الجديد بنسخة 2022

ذكر الموقع في البداية أن نسخة 2022 من طراز "تيجوان"، تعتبر جديدة من كافة النواحي، إذ منحتها فولكسفاجن تصميم خارجي جديد كليا، شمل تعديل على تصميم الكشافات الأمامية والإطارات.

بالإضافة لمزيد من الكماليات التي سيحظى بها الصالون الداخلي، ومنها خاصية التدفئة للمقاعد الأمامية والخلفية، وعدد من القدرات التقنية الجديدة التي تدعم أمن وسلامة السائق.





الأسعار

بعد ذلك، قال الموقع إن الطراز سيتوفر منه للبيع 4 فئات بأسعار مختلفة بنسخته لعام 2022، الفئة الافتتاحية ستكون باسم S وستطرح بسعر يبدأ من 25 ألف دولار، ثم فئة SE، التي ستطرح بسعر يبدأ من 28 ألف دولار، من بعدها تأتي فئة SE R-Line Black، التي ستتوفر بتكلفة تبدأ من 31 ألف دولار، وأعلى فئة ستتوفر من طراز "تيجوان" هي فئة SEL R-Line، التي ستطرح بسعر يبدأ من 34 ألف دولار.

المحرك

ستتوفر كافة فئات الطراز بمحرك موحد، توربيني ذو سعة 2.0 لتر، يعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ8 سرعات، وينتج قوة 184 حصانا، مع عزم دوران 221 لفة/قدم.





الصالون الداخلي

حتى الآن لم تعلن فولكسفاجن عن كافة المواصفات الخاصة بقياسات المساحة الداخلية لنسخة 2022 من طراز تيجوان، غير أنه قد تم الكشف عن المساحة التي ستتوفر بها حقيبة التخزين الخلفية بالسيارة، والتي تأتي على مساحة 73.5 قدم مربع.

التقنيات

ويحظى الطراز بمنظومة تقنية، تشمل شاشة عرض معلوماتية بقياس يتراوح بين 8.0 بوصة و 10.3 بوصة، مع توفر خاصية إنترنت لاسلكي، و أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات نسخة 2022 المرتقبة من طراز فولكسفاجن تيجوان، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة للطراز، وتشمل نظام للمكابح ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، مع نظام للتنبيه المسبق في حالات الاصطدام.

بالإضافة لنظام للحفاظ على المسار، ونظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة، ونظام أيضا للقيادة شبه الذاتية.