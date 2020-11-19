لاندروفر رنج روفر ايفوك 2021 تنطلق رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت لاندروفر عن رنج روفر إيفوك 2021 في الولايات المتحدة بمزايا جديدة وخمس فئات مختلفة وأسعار تبدأ من 43,300 دولار (162,000 ريال). وتعتمد السيارة على محرك 2.0 لتر تيربو 4 سلندر بقوة 246 حصان وعزم دوران 365 نيوتن متر، مع أحدث انظمة المعلومات الترفيهية من لاندروفر مع دعم التحديثات عبر الهواء. وتشمل مزايا السيارة مقود جديد ومقاعد أمامية محدثة وزخرفات داخلية جديدة ونظام تنقية هواء جديد، مع دواسات معدنية براقة اختيارية وإضاءة محيطية فاخرة. كما حصلت السيارة على عدد من تقنيات السلامة الجديدة التي تشمل رصد الاصطدامات الخلفية وكاميرا محيطية ثلاثية الأبعاد والمزيد.

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