يُمنع استيراد السيارة المستعملة إذا تجاوز عمرها هذه السنوات

الخليج ٣٦٥ نت – نوهّت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي

تيوتر”، إلى شروط استيراد السيارة المستعملة بالمملكة.

وأكدت الهيئة على ضرورة التأكد من عمر السيارة المستعملة قبل استيرادها، مشيرة إلى أنه يُمنع استيراد السيارة إذا تجاوز عمرها 5 سنوات لسيارات الركوب والحافلات و10 سنوات للشاحنات.

وتجدر الإشارة إلى أنه يُمنع استيراد السيارات المستخدمة لأغراض أمنية وأغراض أجرة التاكسي والمعدل مقودها من اليمين إلى اليسار، وأيضاً التي سبق وأن تعرضت لحوادث تصادم أو غرق أو حريق أو انقلاب، بالإضافة إلى السيارات غير المطابقة لمعايير اقتصاد الوقود بالمملكة.