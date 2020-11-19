الخليج ٣٦٥ نت – نوهّت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي
تيوتر”، إلى شروط استيراد السيارة المستعملة بالمملكة.
وأكدت الهيئة على ضرورة التأكد من عمر السيارة المستعملة قبل استيرادها، مشيرة إلى أنه يُمنع استيراد السيارة إذا تجاوز عمرها 5 سنوات لسيارات الركوب والحافلات و10 سنوات للشاحنات.
وتجدر الإشارة إلى أنه يُمنع استيراد السيارات المستخدمة لأغراض أمنية وأغراض أجرة التاكسي والمعدل مقودها من اليمين إلى اليسار، وأيضاً التي سبق وأن تعرضت لحوادث تصادم أو غرق أو حريق أو انقلاب، بالإضافة إلى السيارات غير المطابقة لمعايير اقتصاد الوقود بالمملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر يُمنع استيراد السيارة المستعملة إذا تجاوز عمرها هذه السنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.