القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حفاظا على سلامتك أثناء قيادة السيارة عليك بالتأكد من سلامة إطارات السيارة لتجنب الحوادث، فإليكم الوقت المناسب لتغيير إطارات السيارة.

يجب الإهتمام بوسائل الأمان في سيارتك والتأكد من سلامتها منعا للتعرض إلى الحوادث على الطريق، وتعتبر إطارات السيارات واحدة من أهم وسائل الأمان التي يجب الإهتمام بها وفحصها بشكل دوري، ونرصد إليكم الوقت المناسب لتغيير إطارات السيارة والتأكد من ضغط الهواء الأمن.





الوقت المناسب لتغيير إطارات السيارة:

يوجد بعض المعايير التي يجب وضعها في الاعتبار للتأكد من سلامة إطارات السيارة، والعمل على تغييرها في حالة حدوث أي مشكلة بها ومنها:

يجب عليك أن تفحص إطارات السيارة مرة واحدة على الأقل كل عام.

ذكر الخبراء المصنعون لإطارات السيارات أنه يجب استبدالها بعد عشر سنوات من تاريخ التصنيع كإجراء إحترازي حتى لو بدت في حالة جيدة، وينطبق هذا أيضا على الإطارات الاحتياطية للسيارة.

تعتبر العناية المستمرة بإطارات السيارة مهمة لزيادة عمرها، وهذا يتم عن طريق إجراء دورات منتظمة لصيانة السيارة بما فيها الإطارات والحفاظ على ضغط الهواء السليم داخل الإطارات.





أسباب تعرض إطارات السيارة للتلف:

أشار موقع "michelinman" إلى بعض العوامل التي تتسبب في حدوث ضرر لإطارات السيارة ومنها:

عمر إطار السيارة وتعرضه إلى الأضرار.

بعض أحوال الطرق مثل مطبات السرعة والعوائق، والحواجز والحفر، وتعرضها إلى الأشياء الحادة.

ارتفاع شديد في درجات الحرارة على الطرق.

عوامل الطقس مثل المطر والثلج.

السير على الزيوت والشحوم والمواد الكيميائية.

التعرض إلى ضوء الشمس القوي .

السرعة والبدء السريع في القيادة، والفرملة المفاجئة.

القيادة على الطرق التي بها تعرجات.

إهمال إطارات السيارة وعدم فحصها وصيانتها، والتأكد من ضغط الهواء والتآكل والتلف.

عدم تخزين الإطارات الاحتياطية بشكل سليم.

عدم موازنة الإطارات بعد تثبيتها.

عدم فحص المحاذاة والدوران.

استخدام الإطارات بسرعات تزيد عن 50 ميل في الساعة.





ضغط الهواء الأمن في إطارات السيارات:

لكل سيارة ضغط هواء مختلف عن الأخرى ولكن بشكل عام يجب أن يكون ضغط الهواء لإطارات السيارة ما بين 32 و35 رطل في البوصة، ومن المهم فحص الدواليب عندما تكون باردة حيث أن احتكاك الإطارات على الطريق يتسبب في توليد الحرارة مما يزيد من ضغط الهواء، ولهذا من المهم فحص ضغط هواء السيارة بعد أن تتوقف لعدة ساعات.

نصائح عند حدوث مشكلة للإطارات أثناء القيادة: