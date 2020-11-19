بالصور.. الكشف عن أول سيارة أمريكية كهربائية خارقة: السعر مفاجأة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتسابق العديد من شركات صناعة السيارات في العالم في مجال صناعة الموديلات الكهربائية الخارقة، ما دفع أمريكا لخوض السباق بسيارة خارقة.

وبالفعل كان من أبرز الغائبين عن هذه المنافسة خلال السنوات الماضية، الولايات المتحدة التي لم يسبق أن ظهر بها شركة مصنعة لسيارة كهربائية أمريكية الصنع بالكامل تتميز بقدراتها الرياضية فائقة السرعة.

ووفقا لموقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات فإن شركة Elation Hypercars، ومقرها كاليفورنيا، أدخلت الولايات المتحدة في هذه المنافسة أخيرا بإعلانها عن أول سيارة كهربائية هجينة فائقة السرعة، أمريكية الصنع بالكامل.





ونقل الموقع الأمريكي اللقطات الأولى للسيارة الجديدة التي أعلنت عنها الشركة الأمريكية باسم Elation Freedom EV Hypercar.

وذكر "موتور وان" أن السيارة الكهربائية الرياضية، تعمل بمحرك كهربائي هجين خارق ينتج قوة تصل لـ 1,427 حصانا، وهي مكونة بشكل إجمالي من أربعة محركات.





ويصل وزن السيارة لـ 3637 رطلا، وتتمتع بقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 1.8 ثانية كما تصل سرعتها القصوى لـ 260 ميلا في الساعة.

وستكون من السيارات الرياضية المخصصة بمقعدين فقط، وستتوفر عند طرحها بتكلفة 2 مليون دولار.