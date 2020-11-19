إيلون ماسك يربح 8.3 مليار دولار في 5 ساعات ويقتنص لقب رابع أغنى رجل بالعالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجاوز الملياردير المؤسس لشركة تسلا إيلون ماسك نظيره الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج، ليصبح رابع أغنى شخص في العالم.

جاء ذلك مدفوعا باستمرار أسهم تسلا في الارتفاع بعد أنباء عن إدراجها في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أواخر الشهر المقبل.



وارتفعت أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية بنسبة 10% تقريبا نهاية جلسة الأربعاء، ما رفع ثروة ماسك بمقدار 8.3 مليار دولار، إلى 105.4 مليار دولار.

هذا الرقم يجعله رابع أغنى شخص في العالم، وفقا لتقديرات فوربس، متجاوزا زوكربيرج، الذي تبلغ ثروته 100.6 مليار دولار.

ونمت ثروة ماسك بمعدل مذهل هذا العام، حيث ارتفع سهم تسلا بأكثر من 460% في 2020، وقد أدى ذلك إلى تعزيز ثروته بشكل كبير، والتي ارتفعت بنحو 76 مليار دولار منذ أن أنهت فوربس قائمة المليارديرات في 18 مارس/آذار، وحينها كانت ثروة تقدر بـ24.6 مليار دولار.

ويمتلك ماسك 21% من أسهم تسلا، وقد قدر المستثمرون شركة الصواريخ الخاصة به "سبيس إكس" بنحو 46 مليار دولار في أغسطس/آب.

ارتفاعات متتالية

كان سهم تسلا في حالة صعود منذ أنباء عن إدراج الشركة في مؤشر S&P 500 اعتبارا 21 ديسمبر/كانون الأول. أصدرت S&P Global هذا الإعلان لأول مرة بعد جرس الإغلاق يوم الإثنين.

وارتفعت أسهم تسلا لاحقا بأكثر من 8% يوم الثلاثاء، مما رفع صافي ثروة ماسك بنحو 6 مليارات دولار.

وواصلت تسلا الارتفاع يوم الأربعاء، حيث قام محلل السيارات في مورجان ستانلي آدم جوناس بترقية السهم إلى تصنيف "شراء"، على الرغم من ارتفاع السهم بنسبة 500% خلال الأشهر الـ12 الماضية.

وأعطى جوناس أخيرا موافقة بالشراء، ورفع هدفه السعري إلى 540 دولارا من 360 دولارا للسهم، "يتم تداول سهم Tesla حاليا عند حوالي 485 دولارا للسهم".

وتوقع جوناس في مذكرته للعملاء: "تسلا على وشك دخول فترة تحول عميق في سوق بيع السيارات وتقترب من تحقيق هوامش عالية وإيرادات كبيرة من البرامج والخدمات".

مع استمرار نمو ثروة ماسك هذا العام، ارتقى في صفوف أغنى المليارديرات في العالم حتى أصبح خلف الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس (183.1 مليار دولار)، ورئيس مجلس إدارة LVMH برنارد أرنو (139 مليار دولار)، والشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت بيل جيتس 119 مليار دولار فقط.

مع صعود تسلا الأخير، أصبح ماسك الآن على مسافة قريبة من أن يصبح ثالث أغنى شخص في العالم، إذ يفصله عن صاحب المركز الثالث بيل جيتس أقل من 15 مليار دولار.

وسيحتاج سهم تسلا إلى الارتفاع بأكثر من 15% حتى يتربّع ماسك على هذا المركز.