قدرات خاصة لأحدث نسخ هيونداي "سنتا في" 2021.. إليك التفاصيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت ماركة هيونداي عن كافة المواصفات والقدرات الخاصة بنسخة 2021 الأحدث من طراز "سنتا في"، الذي يطرح ضمن فئات SUV للعام المقبل.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرض لمواصفات وقدرات الطراز بنسخته الأحدث، شمل الكشف عن قوة محركه، وما سيتوفر منه من فئات للبيع.

الجديد بنسخة 2021

تحدث الموقع في البداية عن أبرز ما أجري من تعديلات على نسخة 2021 الأحدث من طراز "سنتا في"، وشمل ذلك، تصميم خارجي جديد كليا مقارنة بنسخة 2020.

بالإضافة لتوفير خيارات جديدة من المحركات بديلة للمحركات التي كانت متوفرة بنسخة 2020، حيث استبدلت هيونداي محرك "سنتا في" ذو سعة 2.4، بمحرك جديد بسعة 2.5 لتر، ومحرك الطراز ذو سعة 2.0 لتر تم استبداله بسعة 2.5 لتر.



كما أضافت خيارات كهربائية للمحركات، تشمل محرك هجين بسعة 1.6 لتر، ومحرك آخر كهربائي بالكامل.





الأسعار

سيتوفر من طراز هيونداي "سنتا في"، لعام 2021 أربعة فئات بتكلفة مختلفة، الفئة الافتتاحية باسم SE، تتوفر بسعر يبدأ من 27 ألف دولار، ثم فئة SEL التي تتوفر بسعر يبدأ من 29 ألف دولار، ثم فئة Limited التي تتوفر بسعر يبدأ من 37 ألف دولار، ثم فئة Calligraphy الأعلى تتوفر بسعر يبدأ من 41 ألف دولار.

المحرك

يطرح الطراز بأكثر من محرك بنسخته لعام 2021، الخيار الأول ، هو محرك بسعة 2.5 لتر ينتج قوة 191 حصان، والمحرك الثاني بسعة 2.5 لتر ينتج قوة 277 حصان.

في حين يتوفر الطراز بمحرك كهربائي هجين بسعة 1.6 لتر، ينتج قوة إجمالية تصل لـ225 حصان، بنظام دفع خلفي.

ويعمل كافة المحركات بطراز "سنتا في" 2021 من هيونداي، بناقل سرعة موحد، أوتوماتيكي مزود بـ6 سرعات.





الصالون الداخلي

من الداخل يتوفر بالطراز مساحة تكفي لـ5 ركاب، وبالمقاعد الأمامية تتوفر مساحة أسفل المقاعد لامتداد الأقدام تصل لـ44.1 بوصة، ومساحة للاعلى لامتداد الرأس تصل لـ41.2 بوصة.

وبالمقاعد الخلفية تتوفر مساحة أسفل المقاعد لامتداد الأقدام تصل لـ40.9 بوصة، ومساحة للاعلى لامتداد الرأس تصل لـ39.2 بوصة.

التقنيات

وأبرز ما يتمتع به طراز "سنتا في" من تقنيات لعام 2021، توفره بشاشة معلومات بقياس يتراوح ما بين 8.0 بوصة و 10.3 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر خاصية شحن لاسلكي للهواتف الذكية، ونظام صوتي مكون من 12 سماعة مكبرة، تنتج قوة تصل لـ 630 وات.





الأمن والحماية

تحدث الموقع بعد ذلك عن أنظمة الأمن والحماية المضافة للطراز، وأبرزها نظام للتنبيه المسبق في حالات الاصطدام، ونظام مكابح ذاتية التفعيل.

بالإضافة لنظام إيقاف وتشغيل سريع للسيارة، ونظام آخر للحفاظ على المسار.