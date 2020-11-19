تعرف على السيارات الأوروبية الأكثر ترخبصاً في مصر خلال "أكتوبر" الماضي

كتب: باسل الحلواني

تصدرت 5 علامات تجارية قائمة الطرازات الأوروبية الأكثر ترخيصاً، خلال شهر أكتوبر الماضي.

وحلت علامة رينو، المركز الأول في مقدمة العلامات الأوروبية الأكثر ترخيصًا لسيارات الركوب الملاكي، خلال شهر أكتوبر الماضي بنحو 1720 سيارة.

وجاءت في المركز الثاني فيات، بإجمالي 1070 سيارة، وتلتها بيجو بعدد 955 سيارة.

واستطاعت ستروين أن تقتنص المركز الرابع في قائمة السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصاً خلال شهر أكتوبر الماضي بإجمالي 741 سيارة.

وفي المركز الخامس جاءت علامة مرسيدس الألمانية في المركز الخامس بـ 694 سيارة مرخصة.

جدير بالذكر أن مبيعات السيارات الأوروبية خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، بلغت 34.9 ألف سيارة، مقارنة بـ 21.8 ألف سيارة، بمعدل ارتفاع بلغ 60.4%، وفقاً للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".