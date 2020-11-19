7.8% تراجعاً في مبيعات السيارات بالاتحاد الأوروبي خلال "أكتوبر" الماضي

كتب: باسل الحلواني

تراجعت مبيعات السيارات في دول الاتحاد الأوروبي خلال شهر أكتوبر الماضي، لتسجل 954 ألف سيارة جديدة بتراجع نسبته 8ر7%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بحسب البيانات الصادرة عن اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي.

جدير بالذكر أن مبيعات سبتمبر الماضي في

دول الاتحاد الأوروبي، قد سجلت أول زيادة لها خلال العام الحالي بنسبة 1ر3% سنويا، وذلك بعد شهور من التراجع القوي نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد

وسجلت إسبانيا أكبر تراجع في الأسواق

الأوروبية خلال الشهر الماضي وذلك بنسبة 21% سنويا في حين تراجعت المبيعات في فرنسا بنسبة 5ر9% وفي ألمانيا بنسبة 6ر3% سنويا، بينما سجلت إيطاليا التي تعد إحدى أسواق السيارات الرئيسية في أوروبا تراجعا بنسبة 2ر0% فقط.

وكانت مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي، قد تراجعت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 8ر26% سنويًا.