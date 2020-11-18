أودي تكشف مواصفات وأسعار سيارتها SQ5.. هدوء التشغيل وراحة في الانطلاق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت ماركة أودي الألمانية عن قدرات ومواصفات نسخة 2021 الأحدث من طراز SQ5، الذي يطرح ضمن فئات SUV للعام المقبل.

وقدم موقع "كار أند درايفر" عرضا لمواصفات وقدرات نسخة العام القادم الجديدة من الطراز ، شمل الكشف عن قوة محركه، وما سيتوفر منه من فئات للبيع بالأسواق.



الجديد بنسخة 2021

قال الموقع إن طراز SQ5 يعتبر النسخة عالية الأداء من طراز أودي Q5، بنسخته لعام 2021، سيتوفر بالطراز مجموعة من التحديثات للتصميم الخارجي، يشمل الكشافات و الإطارات.





الأسعار

سيتوفر من الطراز للبيع 3 فئات لعام 2021، الفئة الافتتاحية من الطراز ستطرح بسعر 53,995 ألف دولار، والفئة التي تليها من الطراز ستتوفر باسم Premium Plus وستطرح بسعر 60 ألف دولار، وأعلى فئة ستتوفر من الطراز هي فئة Prestige التي ستتوفر بسعر 64 ألف دولار.

المحرك

الفئات التي ستتوفر من طراز أودي SQ7 ستعمل بمحرك موحد، فئة V6 توربيني بسعة 3.0 لتر، ينتج قوة 349 حصان، مع عزم دوران 369 لفة/قدم، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ8 سرعات.

استهلاك الوقود

وسيستهلك الطراز معدل وقود، يعادل جالون لكل 18 ميل يقطعهم الطراز على الطريق داخل المدن، وجالون لكل 23 ميل يقطعهم الطراز على الطريق السريع، وجالون لكل 20 ميل يقطعهم الطراز ما بين الطريقين مجتمعين.





الصالون الداخلي

من الداخل يتوفر بالطراز مساحة تكفي لـ5 ركاب، وبالمقاعد الأمامية تتوفر مساحة أسفل المقاعد لامتداد الأقدام تصل لـ41.0 بوصة، ومساحة للأعلى لامتداد الرأس تصل لـ40.2 بوصة.

وبالمقاعد الخلفية تتوفر مساحة أسفل المقاعد لامتداد الأقدام تصل لـ37.8 بوصة، ومساحة للاعلى لامتداد الرأس تصل لـ37.7 بوصة.

التقنيات

ويحظى الطراز بمنظومة تقنية تشمل شاشة عرض تعمل باللمس تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر ثلاث وصلات USB بقوة 12 فولت، كما يتوفر بالطراز نظام إنترنت لاسلكي، و نظام MMI الملاحي من أودي.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات نسخة 2021 من طراز أودي SQ7، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المساعدة للسائق به، وتشمل نظام للمكابح ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام كاميرا خلفية لرصد الحركة، بالإضافة لنظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.