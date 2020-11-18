موجز الخليج 365 للسيارات.. موديلات "سرية" من بورش وأسعار أودي SQ7

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

تطرح شركة فورد أول نسخة من طراز موستانج الكهربائي بالأسواق بداية من عام 2021 ،بقدرات غير مسبوقة، لما تتمتع به من منظومة تكنولوجية استثنائية.

أعلنت ماركة أودي الألمانية عن طرح النسخه الأحدث من طراز SQ7 بداية عام 2021، سعيا منها لمنافسة مميزة ضمن فئة SUV.

كشفت فولكسفاجن عن موعد طرح طراز جديد كهربائي من ID Space Vizzion، ما يدعم أسطولها من السيارات الكهربائية ضمن فئتها ID.

أعلنت فولكسفاجن عن طرح نسخة رياضية أعلى في الأداء من طرازها العائلي أطلس، وهي نسخة "كروس سبورت"، بداية عام 2021.

احتفظت شركة بورش الألمانية بعدة تصميمات "كونسبت" لمجموعة من السيارات الرائعة لم يتم تصنيع معظمها.

كان لمجموعة من ماركات السيارات، الفضل في دعم الصناعة عبر تاريخها، بطرح كل منها لابتكار تقني مميز ساهم في تطوير القطاع.

عُرف طراز نيسان GT-R من ضمن أبرز السيارات الرياضية في العالم، منذ الكشف عنه للمرة الأولى عام 2007 ضمن فعاليات معرض طوكيو للسيارات.