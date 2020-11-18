فولكسفاجن "أرتيون" 2021.. سيارة سيدان بمواصفات الرفاهية والقوة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشهد العام 2021 طرح مجموعة متميزة من السيارات الجديدة، ضمن فئات سيدان عالية الأداء، من أبرزها فولكساجن "أرتيون" بنسخته الأحدث.

وقدم موقع "كار أند درايفر" عرض لمواصفات وقدرات النسخة الجديدة من الطراز، كشف من خلالها عن قدرات الطراز وما يتوفر منه من فئات.

الجديد بنسخة 2021



أجرت ماركة فولكسفاجن تحديثات جوهرية بطراز أرتيون لعام 2021، شملت تحديث للتصميم الخارجي، وتحديث للإطلالة الداخلية من الطراز، مع تحديث للتصميم الخاص بالإطارات.

الأسعار

سيتوفر من الطراز بنسخته لعام 2021 ثلاث فئات للبيع بالأسواق، الفئة الافتتاحية ستكون باسم SE، وتطرح بسعر 38,190 ألف دولار، ثم فئة SEL R-LINE التي ستطرح بسعر 42,790 ألف دولار، ثم فئة SEL Premium R-Line الأعلى من الطراز وتتوفر بسعر 48,190 ألف دولار.





المحرك

ستتوفر كافة فئات طراز فولكسفاجن "أرتيون" بمحرك موحد، توربيني TSI بسعة 2.0 لتر ذو أربعة أسطوانات، ينتج قوة 268 حصان، مع عزم دوران 258 لفة/قدم، يعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ8 سرعات، مع توفر أنظمة دفع أمامية وخلفية.

استهلاك الوقود

كشف موقع "كار أند درايفر" بعد ذلك عن معدل استهلاك الطراز للوقود، وأفاد بأن الفئات العاملة بنظام دفع أمامي من الطراز ستستهلك جالون لكل 22 ميل يقطعهم الطراز على الطريق داخل المدن، وجالون لكل 29 ميل يقطعهم الطراز على الطريق السريع، وجالون لكل 25 ميل يقطعهم الطراز ما بين الطريقين.

في حين تستهلك فئات الطراز العاملة بنظام دفع خلفي، جالون لكل 20 ميل يقطعهم الطراز على الطريق داخل المدن، وجالون لكل 29 ميل يقطعهم الطراز على الطريق السريع، وجالون لكل 23 ميل يقطعهم الطراز ما بين الطريقين مجتمعين.





الصالون الداخلي

ومن الداخل، سيتوفر بالطراز مساحة تكفي لـ5 ركاب، وبالمقاعد الأمامية تتوفر مساحة أسفل المقاعد لامتداد الأقدام تصل لـ41.2 بوصة، ومساحة للإعلى لامتداد الرأس تصل لـ37.7 بوصة.

وبالمقاعد الخلفية تتوفر مساحة أسفل المقاعد لامتداد الأقدام تصل لـ 40.2 بوصة، ومساحة للاعلى لامتداد الرأس تصل لـ37.0 بوصة.

التقنيات

ويحظى الطراز بنسخته الأحدث للعام المقبل بمنظومة تقنية تشمل شاشة بقياس 8.0 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر نظام تحكم عن بعد في غلق وفتح أبواب السيارة عبر منظومة تقنية من تطوير فولكسفاجن باسم Volkswagen Car-Net,





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات طراز فولكسفاجن الجديد، بالكشف عن أبرز أنظمة الأمن المساعدة للسائق المضافة له، وتشمل أنظمة استشعار خلفية لرصد الحركة، ونظام للحفاظ على المسار، ونظام لضبط السرعة للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات.