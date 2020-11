لامبورجيني تكشف رسمياً عن هوراكان STO بقوة 640 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت لامبورجيني رسمياً عن هوراكان STO، والتي تتميز بديناميكيتها الهوائية وأدائها المذهلين، لتُصبح واحدة من أفضل السيارات الخارقة على حلبات السباق، وحتى لا نُطيل عليكم، فإن السيارة تستمد قوتها من محرك V10 سعة 5.2 لتر بتنفس طبيعي، بقوة 640 حصان وعزم 565 نيوتن.متر، مع نظام دفع خلفي، بنسبة وزن إلى قوة تبلغ 2.09 كجم/حصان.

هذه القوة تُترجم بالفعل إلى أداء قوي على الطريق، حيث تتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 3 ثوان فقط، ومن 0 إلى 200 كم/س في 9 ثوان، وتبلغ سرعتها القصوى 310 كم/س، كما أنها معدة بشكل مثالي للمضامير الأكثر تطلباً في العالم، إلا أنها مصممة للسير على الطرق، ليحصل السائق على مشاعر سائق السباق يومياً.

استلهمت هوراكان STO تصميمها من طرازات Squadra Corse، لتتمكن الشركة من زيادة ديناميكيتها الهوائية، فمثلاً الغطاء الأمامي مستوحى من Sesto Elemento، مع فاصل أمامي جديد يوجه الهواء إلى الجزء السفلي المعاد تصميمه ومشتت الهواء الخلفي.

في حين أن الرفرف الخلفي مستوحى من سوبر تروفيو EVO، والذي يعمل كمأخذ هواء للمحرك، وفي الوقت نفسه، يتميز غطاء المحرك بمغرفة هواء مدمجة، كما تحصل السيارة على زعنفة قرش وجناح خلفي قابل للضبط، وقنوات تبريد للمكابح الأمامية ومكابح بريمبو CCM-R، كما يأتي الهيكل مكون من ألياف الكربون بنسبة 75%.

لذا يُقال أن هوراكان STO تمتلك أفضل توازن هوائي لسيارة دفع خلفي وفقاً للامبورجيني، حيث تحصل على كفاءة تدفق هواء أفضل بنسبة 37% وقوة سفلية أكبر بنسبة 53% من هوراكان بيرفورمانتي، في حين يبلغ وزنها 1,339 كجم فقط، كما يُمكنك الحصول على عجلة أكبر، ونظام تعليق أقوى، وتغييرات أسرع للتروس، وتوجيه أكثر حدة، وتحسين حدة صوت المحرك عند الدوران العالية.

يُذكر أن لامبورجيني أضافت أيضاً ثلاثة أوضاع قيادة جديدة فيها وهم STO وTrofeo وPioggia، فوضع STO مخصص للقيادة على الطريق، بينما يُركز وضع Trofeo على منحك الأداء الذي تحتاجه على حلبات السباق، ووضع Pioggia يُحسن نظام التحكم في الجر وتوجيه عزم الدوران ونظام ABS لتعامل أفضل في الأجواء الرطبة.

وبالنسبة للمقصورة الداخلية، فقد حصلت على الكثير من ألياف الكربون، بما في ذلك المقاعد الرياضية المصنوعة بالكامل من ألياف الكربون، وتنجيد الكانتارا، وحصائر الأرضية مصنوعة من ألياف الكربون، وكذلك ألواح الأبواب، وأزحمة مقاعد ذات أربعة نقاط، وصندوق مصمم حديثاً لتخزين الخوذة.

وعند النظر إلى شاشة أجهزة القياس الخاصة بك، سترى رسومات جديدة ونظام قياس عن بعد يسمح لك بمراقبة وتسجيل أدائك على الحلبة، كما سيتمكن مالكو السيارة من خلال برنامج Ad Personam من إضفاء طابع شخصي على سياراتهم باستخدام مجموعة كبيرة من ألوان الطلاء والمُلحقات.

في الختام، سيستلم العملاء سيارة لامبورجيني هوراكان STO الخاصة بهم في الربيع القادم بأسعار تبدأ من 327,838 دولار (1,229,000 ريال) في الولايات المتحدة الأمريكية.. ما رأيكم في السيارة؟

