سوبارو BRZ 2022 الجيل الجديد ينطلق رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت سوبارو الستار عن BRZ 2022 الرياضية الجديدة بشاسيه محسن ومحرك جديد والمزيد من المزايا والتقنيات. وقد حصلت سوبارو BRZ الجيل الثاني على محرك 2.4 لتر 4 سلندر بالتنفس الطبيعي بقوة 228 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر، وهو تحسن بـ 15% عن عزم دوران الموديل السابق. المحرك متصل بناقل يدوي قياسي 6 سرعات أو ناقل أوتوماتيكي 6 سرعات، وتزن السيارة 1,315 كيلوجرام فقط بفضل استخدام الألمنيوم في السقف والرفارف الأمامية وغطاء المحرك، مع دعم الشاسيه لزيادة الثبات بـ 50%. كما حصلت BRZ الجديدة على لوحة قيادة جديدة كلياً مركزة على السائق بلوحة عدادات رقمية 7 إنش وشاشة لمسية 8 إنش لنظام المعلومات الترفيهية بتطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي. وسيتم إنتاج سوبارو BRZ موديل 2022 في مصنع Gunma الياباني مع انطلاقها في الأسواق في خريف 2021. Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

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