سوبارو BRZ 2022 الجيل الجديد ينطلق رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت سوبارو الستار عن BRZ 2022 الرياضية الجديدة بشاسيه محسن ومحرك جديد والمزيد من المزايا والتقنيات.

وقد حصلت سوبارو BRZ الجيل الثاني على محرك 2.4 لتر 4 سلندر بالتنفس الطبيعي بقوة 228 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر، وهو تحسن بـ 15% عن عزم دوران الموديل السابق.

المحرك متصل بناقل يدوي قياسي 6 سرعات أو ناقل أوتوماتيكي 6 سرعات، وتزن السيارة 1,315 كيلوجرام فقط بفضل استخدام الألمنيوم في السقف والرفارف الأمامية وغطاء المحرك، مع دعم الشاسيه لزيادة الثبات بـ 50%.

كما حصلت BRZ الجديدة على لوحة قيادة جديدة كلياً مركزة على السائق بلوحة عدادات رقمية 7 إنش وشاشة لمسية 8 إنش لنظام المعلومات الترفيهية بتطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي.

وسيتم إنتاج سوبارو BRZ موديل 2022 في مصنع Gunma الياباني مع انطلاقها في الأسواق في خريف 2021.

