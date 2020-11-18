10 تصمميات معدلة من طراز نيسان GT-R.. تعديلات خارقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عُرف طراز نيسان GT-R من ضمن أبرز السيارات الرياضية في العالم، منذ الكشف عنه للمرة الأولى عام 2007 ضمن فعاليات معرض طوكيو للسيارات.

وقدمت نيسان منذ ذلك الوقت مجموعة مميزة من الأجيال من هذا الطراز، التي تسابق الفنيين المتخصصين في تعديل السيارات على تحسينه، وابتكار أفكار استثنائية لتعديله على مستوى التصميم الخارجي والقدرات الداخلية.

وقدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أبرز الأفكار التي قدمت بتعديل موديلات طراز نيسان GT-R، منها تصميم ظهر به الطراز بقدرات لاقتحام الطرق الوعرة، قام بتصنيعه أحد مراكز الصيانة وتعديل السيارات بهولندا بتكلفة تصل لأكثر من 100 ألف دولار.



كما تم تحسين الطراز بمنحه محرك ينتج قوة تصل لـ600 حصان، بعد أن كان يعمل بمحرك ينتج قوة 485 حصان فقط.







نسخة أخرى معدلة من الطراز جاءت ضمن القائمة، من تعديل ورشة صيانة سيارات يابانية، منحتها اسم Godzilla ، وعدلت من الهيكل الخارجي للطراز بالكامل.





قدم الموقع ضمن قائمته، نسخة أخرى عدلت من طراز GT-R، حصلت على قدرات استثنائية، بتصميم خارجي مضاف له جرافات أمامية، وأعيد طرح هذه النسخة باسم R35 GT-R، بمحرك ينتج قوة 1600 حصان.





ومن بريطانيا، سبق لمركز صيانة السيارات Severn Valley Motorsport في طرح نسخة معدلة استثنائية من طراز GT-R، بقدرات تسارع خارقة تمكنها من الوصول بسرعتها القصوى لـ218 حصان، ومحرك ينتج قوة 1250 حصان، ذو سعة 4.2 لتر.





ومن النسخ التي تم تعديلها لمعارض السيارات بمدينة دبي، جاءت ضمن القائمة نسخة من عام 2016 من طراز GT-R، قام بتعديلها كل من مركز الصيانة Artis Izawa ومركز الصيانة والتعديل Kuhl Racing، بمنحها جسد خارجي مدهب.





من بعدها ذكر الموقع ضمن قائمته، نسخة معدلة من طراز GT-R تعود لعام 2013، طرحت باسم GT-R Black Edition، بتصميم خارجي معدل ومحرك ينتج قوة 545 حصان بعزم دوران 463 لفة/قدم.





ونسخة أخرى تم تعديلها للمشاركة في السباقات أعلن عنها بإطلالة خارجية سوداء، بعد تعديل شامل أجري عليها، بوزن أخف بنحو 350 كيلوجرام عن ما كانت عليه.





اختتم الموقع القائمة، بنسخة استثنائية معدل من طراز GT-R، بقدرات إضاءة من الخارج، شبيهة بمركبات TRON المستقبلية، وهذه النسخة قال موقع "هوت كارز"، أنه قد تم تعديلها بمعرفة فنيين من الصين.



