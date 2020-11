رنج روفر فيلار 2021 تنطلق رسمياً بتحديثات جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – تستمر لاندروفر بتحديث جميع مجالها، لتكشف اليوم عن رنج روفر فيلار 2021 بتحديثات هامة ومحركات هجينة إضافية.

وقد حصلت فيلار على نظام معلومات ترفيهية Pivi Pro محدث برسومات أفضل وقوائم أسهل والمزايا من المزايا، مع شاشة مركزية 10 إنش وخدمة بلوتوث تدعم جهازين في نفس الوقت.

كما حصلت فيلار على محرك 6 سلندر 3.0 لتر هجين مخفف بقوة تتراوح بين 335 و395 حصان حسب النسخة، مع دفع كلي قياسي ونظام تعليق هوائي.

وتتسارع النسخة الهجينة بقوة 395 حصان من الصفر إلى 96 كلم\س في 5.2 ثانية، وتشمل خيارات المحركات الأخرى محرك 2.0 لتر تيربو بقوة 247 حصان.

ونستمر مع مزايا فيلار الجديدة التي تشمل نظام تنقية هواء اختياري جديد وتقنية جديدة لكتم الصوت وكاميرا محيطية ثلاثية الأبعاد، ويبدأ سعر السيارة من 56,900 دولار (213,000 ريال).

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin