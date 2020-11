تعرف على مميزات التأجير طويل الأجل من يلو

منذ تأسيس شركة الوفاق لتأجير السيارات (يلو) في عام 2000، أصبحت هي الوجهة الأساسية لكل شخص يرغب في تأجير سيارة بشكل سهل وسلس، حيث لم يقتصر نجاحها على المملكة العربية السعودية فقط، بل امتدت خارج المملكة لتشمل دول مختلفة تتضمن الإمارات ومصر مع تقديمها خدمات ذات مستوى عالمي مميز، ونستعرض اليوم خدمة التأجير طويل الأجل للأفراد.



تتيح شركة يلو خدمة تأجير السيارة لفترة زمنيّة محددة يتم الاتفاق عليها، مقابل رسوم ثابتة وتكون مقدمًا عبارة عن دفعة أوليّة، ثم يليها دُفعات شهرية طوال مدة العقد، وهذه الخدمة مُقدّمة على ثلاث فترات مختلفة شاملة جميع الإمتيازات، الفترات هي سنة واحدة، سنتين، أو ثلاث سنوات.



وتقدم يلو لعملاء التأجير طويل الأجل العديد من المميزات منها:

سيارة جديدة كلياً.

حرية اختيار نوع ولون السيارة.

التأمين الشامل.

الصيانة المجانية المقدمة طوال مدة العقد.

إجراءات الصيانة المطلوبة والتأمين و جميع الخدمات الإضافية المقدمة.

يحصل متلقي هذه الخدمة على سيارة بديلة في حال الحوادث لا قدر الله.

رسوم الخدمة ثابتة وميسرة عن طريق دفعات شهرية، تكون شاملة لجميع الامتيازات والخدمات.

خدمة عملاء على مدار الساعة.

الاستفادة من ميزة عضوية أميالي الخاصة بشركة يلـو.

والتي تقدم لك امكانية الحجز المسبق للسيارة قبل الموعد بـ 24 ساعة، بالإضافة إلى خصومات على قيمة العقد الكلية وغيرها الكثير من المميزات الأخرى.

الموقع الإلكتروني لـ يلو: اضغط هنا

رقم الحجز: 920002909

تحميل تطبيق يلو للهواتف الذكية: قوقل بلاي – آبل ستور

