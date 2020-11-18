ابتكارات تقنية بإمضاء أشهر ماركات السيارات.. مقاعد مساج ومحرك هيدروجيني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كان لمجموعة من ماركات السيارات، الفضل في دعم الصناعة عبر تاريخها، بطرح كل منها لابتكار تقني مميز ساهم في تطوير القطاع.

وضمن هذا التقرير، قدم موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، قائمة، تضم كل ابتكار بارز، قُدم من كل ماركة سيارات كبيرة عبر تاريخ الصناعة.

بدأ الموقع بماركة ألفا روميو، التي قدمت لعالم صناعة السيارات ابتكار توقيت الصمام المتغير لمحركات الاحتراق الداخلي، وذلك للمرة الأولى عبر موديلاتها التي طرحت في حقبة عشرينيات القرن الماضي.



من بعده جاء ضمن القائمة، ماركة أودي الألمانية، التي قدمت لعالم صناعة السيارات ابتكارات بارزة، كان منها الكشافات الأمامية من تقنية LED، التي ظهرت للمرة الأولى عبر طراز R8 V10 الذي طرح عام 2008.

من بعدها ذكر الموقع ضمن قائمته ماركة بينتلي البريطانية، التي أفادت بأنها سبق لها أن ساهمت في تطوير صناعة السيارات، بتقديمها لابتكارات تقنية، أبرزها الدوائر الكهربائية داخل السيارة العاملة بطاقة 48 فولت، عبر طراز SUV طرحته الماركة البريطانية عام 2015.

ذكر الموقع من بعدها، ماركة بي إم دبليو، التي كان لها الفضل في تصنيع أول محرك V8 بخامة الألومنيوم عام 1954 عبر طرازها 502، بعد أن كان يتم تصنيع هذه المحركات بالحديد فقط.

كما كانت سيارة الفئة السابعة من بي إم دبليو التي طرحت عام 2001، هي أول سيارة في تاريخ الصناعة تطرح بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ6 سرعات.

ومن الابتكارات أيضا التي ساهمت في تقديمها بي إم دبليو لصناعة السيارات، أنها كانت أول ماركة سيارات تطرح سيارة تعمل بمحرك بقوة الهيدروجين، عام 2005 عبر طرازها Hydrogen 7.

من بعدها، ذكر الموقع ماركة "بوجاتي" الفرنسية، التي كان لها الفضل في طرح ابتكار للمرة الأولى بعالم السيارات، وهو أول سيارة تطرح بأربعة محركات توربيني، عبر طراز EB110 الذي طرح عام 1991.

وكانت أول ماركة تطرح نظام تقني لرصد سرعة الإطارات الأمامية والخلفية، هي ماركة بويك الأمريكية، وذلك عبر طرازها Riviera الذي طرحته عام 1971، وقدمت بويك هذه التقنية للمرة الأولى باسم MaxTrac.

ويرجع الفضل في طرح أول محرك هجين من فئة plug-in لمجموعة شركات صناعة السيارات الصينية الشهيرة BYD، التي طرحته عبر أحد موديلاتها للمرة الأولى عام 2009.

اختتم الموقع القائمة، بماركة كاديلاك، التي يعود لها الفضل في تقديم العديد من الابتكارات الاستثنائية في عالم السيارات، للمرة الأولى، ومنها أول سيارة تطرح يدار بها المحرك عبر مفتاح، وذلك في عام 1916، وكانت كاديلاك أيضا أول ماركة سيارات تطرح راديو داخل السيارة.

كما كانت أول ماركة تطرح سيارة تعمل بمحرك V16، وكانت أول ماركة تطرح سيارة بمقاعد مزودة بتقنية التدفئة، وتقنية المساج، كما يرجع الفضل لكاديلاك بكونها أول ماركة سيارات تطرح سيارة بنظام ملاحي متصل بالقمر الصناعي.



