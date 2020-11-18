لكزس العلامة الأكثر اعتمادية في 2020 وفقاً لرابطة المستهلكين للسيارات في هولندا

الخليج ٣٦٥ نت- صنفت رابطة المستهلكين للسيارات في هولندا لكزس باعتبارها العلامة التجارية الأكثر موثوقية للسيارات في البلاد بعد أن احتلت الشركة المصنعة المرتبة الأولى في استطلاع عام 2020.

واستندت النتائج على استبيان تضمن مشاركة أكثر من من مالكي السيارات التي يزيد عمر إستخدامها عن 10 سنوات من 27 علامة تجارية مختلفة، وتضمن الإستبيان أسئلة حول الأعطال التي واجهتهم خلال إمتلاكهم للسيارة ومدى جديتها والإصلاحات التي إحتاجتها ونوعية الخدمات المقدمة من الوكلاء.

واستطاعت لكزس تحقيق لقب “العلامة التجارية الأكثر موثوقية لعام 2020″، والنتيجة هي الأحدث في سلسلة جوائز الاعتمادية التي حصلت عليها العلامة، حيث حصلت في وقت سابق على جائزة الأكثر موثوقية من مجلة” What Car” بالإضافة إلى تصدرها قائمة أكثر العلامات إعتمادية التي أجرتها الوكالة الأمريكية الرائدة J.D. Power.

والجدير بالذكر أن الأمر ليس وليد اللحظة، حيث احتلت العلامة اليابانية المركز الأول للسنة التاسعة على التوالي كأفضل سيارة ذات إعتماديه وفق تقرير مؤسسة J.D. Power لدراسات الجودة ورضا العملاء.