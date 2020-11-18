لكزس العلامة الأكثر اعتمادية في 2020 وفقاً لرابطة المستهلكين للسيارات في هولندا

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الخليج ٣٦٥ نت- صنفت رابطة المستهلكين للسيارات في هولندا لكزس باعتبارها العلامة التجارية الأكثر موثوقية للسيارات في البلاد بعد أن احتلت الشركة المصنعة المرتبة الأولى في استطلاع عام 2020.
واستندت النتائج على استبيان تضمن مشاركة أكثر من من مالكي السيارات التي يزيد عمر إستخدامها عن 10 سنوات من 27 علامة تجارية مختلفة، وتضمن الإستبيان أسئلة حول الأعطال التي واجهتهم خلال إمتلاكهم للسيارة ومدى جديتها والإصلاحات التي إحتاجتها ونوعية الخدمات المقدمة من الوكلاء.
واستطاعت لكزس تحقيق لقب “العلامة التجارية الأكثر موثوقية لعام 2020″، والنتيجة هي الأحدث في سلسلة جوائز الاعتمادية التي حصلت عليها العلامة، حيث حصلت في وقت سابق على جائزة الأكثر موثوقية من مجلة” What Car” بالإضافة إلى تصدرها قائمة أكثر العلامات إعتمادية التي أجرتها الوكالة الأمريكية الرائدة J.D. Power.
والجدير بالذكر أن الأمر ليس وليد اللحظة، حيث احتلت العلامة اليابانية المركز الأول للسنة التاسعة على التوالي كأفضل سيارة ذات إعتماديه وفق تقرير مؤسسة J.D. Power لدراسات الجودة ورضا العملاء.
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