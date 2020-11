كيا K5 هايبرد 2021: اهم المميزات والمواصفات

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت كيا K5 هايبرد 2021 إلى المملكة العربية السعودية لدى الوكيل الحصري للصانع الكوري شركة كيا الجبر، والآن دعونا نتعرف عليها بشكل أكثر تفصيلاً.

خارجية K5 هايبرد 2021

تتميز السيارة بتصميم رياضي رشيق عبر شبك أنف النمر بمصابيح LED أمامي وأضواء نهارية على شكل مؤشر نبض القلب، ومصابيح ضباب أمامية ومصابيح خلفية LED متصلة، و من الجانب، يُمكنك رؤية جنوط مقاس 17 بوصة ومرايا بلون السيارة يُمكن طيها آلياً تحمل إشارات انعطاف ومقابض كرومية أنيقة، كما تتوفر بحساس مطر وحساسات أمامية وخلفية مع نسافات طين.

داخلية K5 هايبرد 2021

في الداخل، تحصل السيارة على مقصورة رحبة وفاخرة، حيث تتميز بمقاعد جلد الأمامية منها مدفأة ومهواة ويُمكن التحكم فيها كهربائياً، مع زجاج أمامي وخلفي كهربائي، ويُمكنك فتح السيارة باستخدام الريموت وتشغيلها عن بعد كما تحتوي على زر تشغيل المُحرك، ومن بين التقنيات العديدة التي تتوفر بها السيارة، تتميز السيارة بنظام ترفيهي بشاشة لمسية مقاس 8 بوصة يُمكن الاتصال بها عبر يو اس بي أو بلوتوث، كما تدعم الأوامر الصوتية عبر عجلة القيادة، مع شاشة عدادات رقمية مقاس 4.2 بوصة.

تمتلك السيارة أيضاً كاميرا خلفية ومُكيف أوتوماتيكي ومُكيف خلفي، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، ويُمكنك التحكم بالسرعة في المقود، كما يُمكنك التحكم في وضعية المقود يدوياً، ومرايا داخلية تُعتم تلقائياً، ولإضفاء المزيد من الخصوصية، تحصل السيارة على ستائر تظليل للنوافذ الخلفية، وإضاءة داخلية، ولزيادة مساحة التخزين الخلفية، يُمكنك طي المقاعد الخلفية بنسبة 60:40.

وبالنسبة لتجهيزات الأمان، فتأتي السيارات بمزايا السلامة التالية:

مثبت سرعة

اغلاق مركزي للأبواب والنوافذ – جهة السائق

اغلاق مركزي للأبواب والنوافذ – جهة الراكب

نظام فرامل الكتروني مع مانع انحدار

وسائد هوائية أمامية (للسائق والراكب)

مثبت كرسي أمان للأطفال

تنبيه وجود ركاب بالمقاعد الخلفية

قفل أمان للأطفال أوتوماتيكي

مواصفات K5 هايبرد 2021

تستمد السيارة قوتها من محرك هايبرد 2.0 GDI HEV بأربعة أسطوانات سعة 2 لتر يولد قوة 152 حصان وعزم أقصى يصل إلى 188 نيوتن.متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات، مع نظام دفع أمامي، ويوفر المحرك كفاءة استهلاك وقود رائعة تقدر بـ 24.6 كم/لتر.

