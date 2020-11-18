موديلات "سرية" من بورش بقدرات خارقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفظت شركة بورش الألمانية بعدة تصميمات "كونسبت"لمجموعة من السيارات الرائعة لم يتم تصنيع معظمها.

ونجح موقع "أوتو كار" الموقع البريطاني في الحصول على اللقطات الخاصة لهذه الموديلات التي وصفها بالسرية من بورش، وكشف عن بعض قدراتها.

وجاء في المقدمة بورش 919 Street، وكان من السيارات التي سعت من خلالها الشركة لطرح موديلات كهربائية هجينة مخصصة للسباقات وصنعت منه 25 نسخة كونسبت.







من بعده، جاء ضمن القائمة طراز Vision Spyder،وتمتع بوزن خفيف للغاية، وكان امتدادا لموديلات بورش 1500 RS Spyder و 550 RS Spyder.

ومن الموديلات الأخرى، طراز بورش Vision ‘Renndienst’، وهو نسخة حديثة صنعتها الماركة الألمانية لمنافسة حافلة فولكسفاجن الشهيرة T1، غير أن الطراز لم يقدر له الطرح.





ومن السيارات الرياضية خارقة القوة التي جاءت ضمن الموديلات السرية من بورش، كشف الموقع عن طراز Vision 920، الرياضي الذي ذكر أن شركة بورش استغرقت سنوات طويلة لتطويره، فيما اكتفت بتصنيعه كطراز "كونسبت".

وضمن القائمة 917 Living Legend، الذي صنعته بورش للمشاركة في سباقات "لو مان 24 ساعة"، ولم تكشف عنه من قبل.

طراز آخر كهربائي خارق، احتفظت به بورش سرا، هو Vision E، بتصميم فريد، وقدرات تمكنه من المشاركة في سباقات F1.

واختتم الموقع القائمة بطراز بورش Vision 918 RS، الذي كشف عنه للمرة الأولى ضمن هذه القائمة، وقامت بورش بتصنيعه والاحتفاظ به سرا في عام 2019.

"كونسبت" تعني التصميم الأولي للسيارة لغرض توفير تكنولوجيا القيادة. وفي الغالب تعرض السيارات المبتكرة في معارض السيارات الدولية، لتعريف الجمهور بها ومعرفة ردة الفعل من العملاء.