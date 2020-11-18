كروس سبورت.. جيل جديد للسيارات الرياضية من فولكسفاجن "أطلس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت فولكسفاجن عن طرح نسخة رياضية أعلى في الأداء من طرازها العائلي أطلس، وهي نسخة "كروس سبورت"، بداية عام 2021.

وسيتوفر من طراز أطلس "كروس سبورت"، 6 فئات الأقل S بسعر 32,050 ألف دولار، والأعلى SEL PREMIUM R-LINE بسعر 51,220 ألف دولار.

وعرص قدم موقع "كار أند درايفر" مواصفات وقدرات نسخة "كروس سبورت" من طراز أطلس، شمل الكشف عن قوة المحرك والمميزات.





المحرك

يتوفر خياران من طراز أطلس "كروس سبورت" الأول بمحرك توربيني سعة 2.0 لتر، بعزم دوران 258 لفة/قدم ،في حين تأتي النسخة الثانية من المحرك سعة 3.6 لتر فئة V6،بعزم دوران 266 لفة/قدم.

الوقود

يختلف معدل استهلاك الوقود حسب نوع المحرك، وتستهلك الفئات العاملة بمحرك سعة 2.0 لتر من الطراز، معدل وقود يعادل "جالون"كل 21 ميلا على الطريق داخل المدن، ومثله كل 24 ميلا على الطريق السريع.





التقنيات



يحظى الطراز بمنظومة تقنية، تشمل أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة لراديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي، وخاصية اتصال لاسلكية بالإنترنت.







