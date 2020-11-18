شاهد.. اللقطات الأولى لطراز فولكسفاجن الكهربائي الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت فولكسفاجن عن موعد طرح طراز جديد كهربائي من ID Space Vizzion، ما يدعم أسطولها من السيارات الكهربائية ضمن فئتها ID.
ونشر موقع "موتور وان" لقطات ترويجية هي الأولى للطراز الكهربائي الذي تم تحديد بداية عام 2023 موعدا للطرح في الأسواق.
وذكر الموقع الأمريكي المختص بأخبار السيارات أن طراز ID Space Vizzion سيطرح بقدرات كهربائية غير مسبوقة، بالإضافة لتقنيات تعزز من أداء المحرك الكهربائي به.
وتوقع الخبراء بموقع "موتور وان"، أن يطرح طراز فولكسفاجن الكهربائي المستقبلي ببطاريات تمد المحرك بطاقة بمعدل 82 كيلوات في الساعة.
بالإضافة لمحرك كهربائي ينتج قوة تتراوح ما بين 272 و360 حصانا، على أن يصنف الطراز ضمن فئات SUV.
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