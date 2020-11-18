مواصفات وأسعار أودي SQ7 نسخة 2021.. رفاهية جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت ماركة أودي الألمانية عن طرح النسخه الأحدث من طراز SQ7 بداية عام 2021، سعيا منها لمنافسة مميزة ضمن فئة SUV.

ويشهد عام 2021 منافسة قوية على مستوى السيارات التابعة لفئة SUV، إذ من المقرر طرح مجموعة كبيرة من السيارات المنافسة ضمن هذه الفئة.

وعرض موقع "كار أند درايفر"، المختص بأخبار السيارات مواصفات وقدرات الطراز الجديد لشركة أودي شمل الكشف عما يتوفر منه من فئات للبيع والأسعار.

الجديد بنسخة 2021

وقال الموقع، إن طراز أوديSQ7 يشهد تحسينات إضافية في بعض الكماليات التي تضفي مزيدا من الرفاهية والراحة، أبرزها منح "مقود القيادة" خاصية التدفئة، بخلاف خامات جلود للمقاعد أكثر فخامة.





الأسعار

فئتان من طراز أودي SQ7 بنسخته الأحدث تتوفران للبيع، الأولى Premium Plus بسعر 86,095 دولارا، والأعلى Prestige، وتتوفر بسعر 92,290 دولارا.

المحرك

الفئتان بمحرك من فئة V8 بسعة 4.0 لتر، ينتج قوة 500 حصان، مع عزم دوران 568 لفة/قدم، مع معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا خلال 4.3 ثانية.

استهلاك الوقود

طراز أودي SQ7، يستهلك جالونا كل 15 ميلا على الطريق داخل المدن، ومثلها كل 21 ميلا على الطريق السريع.





الصالون الداخلي

يتوفر بالطراز من الداخل مساحة تكفي لـ 7 ركاب، وبالمقاعد الأمامية تتوفر مساحة أسفل المقاعد 41.7 بوصة.

التقنيات



يحظى الطراز بمنظومة تقنية تشمل ثلاث شاشات معلومات، تتضمن نظاما ملاحيا MMI المتطور، وراديو HD، وأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة للنظام الصوتي المكون من 19 سماعة مكبرة، ويصل عددها لـ 23 سماعة .







