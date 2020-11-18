طراز فورد موستانج الكهربائي.. تكنولوجيا استثنائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تطرح شركة فورد أول نسخة من طراز موستانج الكهربائي بالأسواق بداية من عام 2021 ،بقدرات غير مسبوقة، لما تتمتع به من منظومة تكنولوجية استثنائية.

وأشار موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات إلى 6 قدرات تقنية يتميز بها الطراز المرتقب الذي سيطرح باسم موستانج Mach-E.

وبدأ الموقع قائمته، بنظام التشغيل المعلوماتي المميز Sync 4A، وهو النظام التقني الذي تطوره فورد لسياراتها الحديثة ويتضمن قدرات تقنية، منها توجيه الأوامر الصوتية للتحكم بالسيارة، مع إمكانية توصيله بالهاتف الذكي الخاص بالسائق.

ويشير إلى نظام آخر مخصص لفتح وغلق أبواب السيارة.

وأبواب طراز موستانج الكهربائي ستطرح دون مقابض تقليدية، ويتم فتحها وغلقها عبر نظام E-Latch.

وأوضح "هوت كارز" أن نظام E-Latch يسمح لسائق السيارة فتح الأبواب عبر طريقتين، الأولى من خلال هاتفه الذكي، والثانية، عبر استشعار اقتراب مفتاح السيارة من البواب فيتم فتحها تلقائيا.

النظام الثالث الذي ذكره الموقع ضمن قائمته، هو الصوتي المضاف للسيارة الكهربائية الأولى من موستانج، الذي ينتمي لماركة Bang & Olufsen الفخمة.

نظام آخر تقني أضافته فورد لموديل موستانج الكهربائي، هو الإضاءة المحيطة بكافة أرجاء السيارة من الداخل، ويسمح بمزيد من المرونة في إضاءة أطراف السيارة بالصالون الداخلي.

ومن الأنظمة التقنية المتطورة التي يطرح بها طراز موستانج الكهربائي، الذاكرة الذكية للمقاعد والتي يتم من خلالها ضبط المقاعد وفقا للأوضاع الأكثر راحة للسائق.

في ختام القائمة، أشار الموقع إلى نظام داخلي مركزي لتنقية الهواء.



