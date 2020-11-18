العراق.. 8 دواعش بقبضة الأمن في "صلاح الدين"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتقل الأمن العراقي 8 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، في محافظة صلاح الدين، شمالي البلاد.

فيما استهدف محلا للمشروبات الكحولية، جنوب العاصمة بغداد بعبوة صوتية، دون تسجيل إصابات.

وفي بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، قالت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية إن "مفارز بمديرية استخبارات صلاح الدين تمكنت من إلقاء القبض على 8 ارهابيين، بينهم امرأة، مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لداعش".

وأضاف البيان الصادر، الأربعاء، أنه "من خلال التحقيقات الأولية معهم، اعترف الموقوفون بانتمائهم للتنظيم واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير".

وأشار إلى أنه "تم تدوين أقوالهم وتسليمهم إلى جهات الطلب بموجب وصل تسلم أصولي".

وفي سياق متصل، أفاد مصدر أمني بأن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط معمل لصناعة العبوات الناسفة والمواد المتفجرة من مخلفات تنظيم داعش بناحية الكرابلة في قضاء القائم غربي محافظة الأنبار (غرب).

وأوضح المصدر لـ"الخليج 365"، أن "معلومات تقدم بها أحد المواطنين للأجهزة الأمنية قادت لضبط المعمل".

وأكد المصدر "وجود أماكن عديدة ما تزال خطرة ولا يمكن الدخول إليها بسبب وجود أعداد هائلة من المفخخات فيها، وبسبب قلة الدعم الحكومي والخبرة الكافية في إزالتها لم نتمكن من رفع هذه المخلفات حتى الآن".

ودعا لـ"دعم المنظمات المتخصصة لتتمكن العوائل النازحة من العودة لمناطقهم".

وعلى صعيد آخر، نقل إعلام محلي عن مصدر أمني قوله إن محلا للمشروبات الكحولية جنوب بغداد استهدف، فجر اليوم، بتفجير بعبوة صوتية.

وتتصاعد حدة الخروقات الأمنية في العراق منذ مطلع العام الحالي، بين استهداف بالعبوات الناسفة والهجمات المباغتة لتنظيم داعش على المدن والنقاط الأمنية.

من جانبها، تشن السلطات العسكرية، بين الحين والآخر، حملات مطاردة وعمليات مداهمة لملاحقة فلول التنظيم والمطلوبين للقضاء.