الدستوري الحر واتحاد القرضاوي.. معركة مستمرة ضد أوكار الإخوان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - معركة متواصلة يخوضها الحزب الدستوري الحر في تونس، من أجل إغلاق مقر فرع اتحاد علماء المسلمين، أحد أوكار التطرف الإخواني بالبلاد.

ولليوم الثالث على التوالي، يواصل أعضاء بالحزب، بقيادة زعيمته عبير موسي، اعتصاما مفتوحا أمام مقر الاتحاد، للمطالبة بطرد فرع التنظيم.

ويرى الحزب أن الفرع تابع للحركة العالمية للإخوان المسلمين، كما أن وجوده "مناقض لمبادئ النظام الجمهوري والديمقراطي، ويمثل مصدرا لجلب التمويل بطرق غير شرعية"، بحسب موسي وما ردده أعضاء في حزبها من شعارات.

وفي تصريح لـ"الخليج 365"، قالت موسي إن اتحاد القرضاوي "عبارة عن وكر يقوم بتفريخ الإرهاب والتطرف".

وأشارت موسي إلى صلة الاتحاد برئيسه السابق يوسف القرضاوي، المعروف بفتاوى تشرعُ تفجير النفس وإتيان الجرائم الإرهابية.

وتحدثت موسي أيضا عن الدور الذي اضطلعت به فتاوى القرضاوي الذي يعيش في قطر، في هدر الدم العربي وإشاعة الفوضى بعد العام 2011.

ولفتت إلى أن حزبها طالب بوقف الدورات التدريبية التي يقدمها هذا الفرع في تونس، لما تسببه من "نشر لأفكار تكفيرية والفكر الظلامي والحقد في المجتمع"، فضلا عن مناهضة النظام الجمهوري في البلاد.

مساندة

ووفق مراسل ”الخليج 365”، حظي الاعتصام بمساندة من عديد الشخصيات التونسية التي عبرت عن عزمها المشاركة فيه، على غرار الناشطة والمحامية مايا القصوري والكاتبة ألفة يوسف

ودعت موسي، في كلمة بانطلاق الاعتصام، كل الأطياف العلمانية إلى الوحدة حول أساس مشترك يمكن من حماية البلاد ونظامها الجمهوري من مخاطر تنظيم الإخوان وهياكله مثل اتحاد القرضاوي.

وأكدت أن حزبها مستعد للعمل مع مختلف الشخصيات والأطراف "على أساس مشترك" للتصدي لما أسمته بـ"الخطر الذي يمثله الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على الجمهورية التونسية ونظامها التعليمي والتربوي، وعلى الديمقراطية واقتصادها".

وحذرت من "التمويلات التي يحصل عليها التنظيم إلى البلاد بطريقة غير قانونية وغير شفافة".

كما اتهمت الحكومات المتعاقبة بـ"التواطؤ" مع اتحاد القرضاوي رغم معرفتها بمعاملاته المالية غير الشفافة وغير القانونية، واستغلالها في جوانب منها في أنشطة دعائية توجيهية غير متلائمة مع النظام التربوي التونسي الجمهوري، وفي جوانب أخرى غير معلومة".

وقبل أيام، أعلنت موسي اعتزام حزبها خوض تحركات احتجاجا على وجود اتحاد القرضاوي، وذلك على خلفية رفض قضية كانت رفعتها لطرد الفرع الإخواني نت تونس