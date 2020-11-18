وزير خارجية البحرين: تقدمنا بطلب فتح سفارة في إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني، اليوم الأربعاء، عن اتفاق بحريني إسرائيلي على تبادل فتح السفارات.

تصريحات الزياني جاءت في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي جابي أشكينازي، على هامش زيارته الأولى لتل أبيب، بعد توقيع اتفاق سلام بين البلدين.



وقال وزير الخارجية البحريني: "قدمت لوزير الخارجية أشكنازي طلبا رسميا من مملكة البحرين لفتح سفارة في إسرائيل، وأبلغته أن الطلب الإسرائيلي بفتح سفارة بالمنامة قد تمت المصادقة عليه".

وفي هذا الصدد، أعرب عن أمله أن " تمضي هذه العملية إلى الإمام بسرعة".





وعن زيارته هذه، وصفها بـ"التاريخية" لوفد بحريني إلى إسرائيل، مشيرا إلى أنه دعا نظيره الإسرائيلي للقاء في المنامة، وهو "ما وافق" عليه الأخير.

وأضاف "هذه الزيارة التاريخية ستكون خطوة ضمن خطوات أخرى نحو مستقبل أكثر سلاما وازدهارا".

السادات حاضرا

واستذكر الوزير البحريني زيارة الرئيس المصري الراحل أنور السادات إلى إسرائيل، من أجل التوصل إلى اتفاق سلام.

مستطردا "أنا قادم إلى هنا من بلد يؤمن بالسلام وشعب يؤمن بالتعايش والاحترام المتبادل وقبول الآخر..هذه المبادئ التي ميزت دائما مجتمعنا البحريني والتي شجعت جلالة الملك حمد وشعبه على السعي للسلام من أجل الجميع".

وفي معرض حديثه عن ثمار لقائه مع نظيره الإسرائيلي، لفت الوزير البحريني إلى أنه "متشجع جدا من الأجواء المنفتحة لنقاشاتنا، فقد كان واضحا أن هناك سعيا من كلا الجانبين لإنجاح هذا التعاون".

وأشار إلى أن اللقاء تناول العديد من القضايا الثنائية "التي يمكن للبحرين وإسرائيل العمل عليها سويا مع التأكيد على الحاجة لتحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة".

أشكينازي "قريبا" في المنامة

بدوره، رحّب أشكينازي بالوفد البحريني، ووعد بزيارة "قريبة" إلى المنامة، دون أن يحدد موعدها.

وقال "اتفقنا في محادثاتنا على فتح سفارة إسرائيلية في المنامة وسفارة بحرينية في إسرائيل، في أقرب وقت ممكن".

وأضاف: "آمل أن نتمكن بحلول نهاية العام من إقامة احتفالات بمناسبة افتتاحهما".

وأعلن أشكينازي، أنه بدءا من الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، سيتمكن المواطنون البحرينيون من التقدم عبر الإنترنت للحصول على تأشيرة لزيارة إسرائيل.

ونوه بأنه بلاده ستبدأ "قريبا تسيير رحلات جوية مباشرة إلى البحرين". مشيرا إلى أن رجال الأعمال والمستثمرين الإسرائيليين والبحرينيين "سيجلسون معًا ويجدون طرقًا للتعاون وبناء شراكات من شأنها تحقيق الرخاء لبلادنا".

ووعد وزير الخارجية الإسرائيلي بزيارة "قريبة" للبحرين، بقوله "أعدكم بالمجيء إلى المنامة في القريب العاجل وسنواصل مناقشاتنا البناءة التي بدأناها اليوم وسنواصل تعزيز العلاقات بين بلداننا وشعوبنا".

الباب مفتوح للفلسطينيين أيضا

من جهة ثانية، رحب وزير الخارجية الإسرائيلي بقرار الفلسطينيين أمس، استئناف التعاون مع تل أبيب، قائلا "بابنا مفتوح لاستئناف المفاوضات وأحث الفلسطينيين على المرور من هذا الباب دون شروط مسبقة".