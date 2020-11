انفينيتي QX55 2022 تنطلق رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت انفينيتي عن QX55 2022 الجديدة كلياً، والتي تجمع بين مواصفات الكوبيه والكروس أوفر، مع انطلاقها في الأسواق في الربيع القادم.

السيارة مبنية على انفينيتي QX50 ولكن بتصميم أكثر رياضية وانسيابية، مع شبك أمامي بارز ومصابيح أمامية LED وفتحات هواء رياضية ولمسات سوداء مصقولة، مع جنوط 20 إنش.

في الوراء نرى المصابيح الخلفية LED الأنيقة ونظام عادم ثنائي.. وبالانتقال للداخلية نرى شاشتين لمسيتين 7 و8 إنش مع لوحة عدادات “أنالوج” تقليدية، وستكون QX55 أول سيارة انفينيتي تدعم تطبيق ابل كاربلاي اللاسلكي.

وتشمل مواصفات السيارة زخرفات ألمنيوم داخلية وتهوية وتدفئة المقاعد الأمامية ونظام سمعي Bose بـ 16 مكبر صوت وزخرفات خشبية، مع عدد واسع من أنظمة السلامة مثل كبح الطوارئ الأوتوماتيكي والتحذير من مغادرة حارة الطريق.

وتعتمد انفينيتي QX55 2022 على محرك 2.0 لتر تيربو 4 سلندر بقوة 271 حصان وعزم دوران 380 نيوتن متر، مع نظام دفع كلي قياسي وناقل حركة CVT.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin