هوندا سيفيك 2022 الاختبارية تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هوندا عن سيفيك 2022 الاختبارية والتي ستمهد لموديل إنتاجي مماثل لها العام القادم.

ويتميز الجيل الحادي عشر لسيفيك بتصميم خارجي أكثر تعقيدًا، مع شبك أمامي جديد مستقيم ومصابيح أمامية مميزة ومصابيح خلفية جديدة.

وقد أكدت هوندا على تدشين الموديل الإنتاجي في الربيع القادم كسيدان أولاً ثم فئات الهاتشباك وType R.. وقد كشفت هوندا عن الداخلية في صورة تخطيطية، بشاشة معلومات ترفيهية 9 إنش ولوحة عدادات رقمية وتصميم مبسط بشكل عام.

وستحصل سيفيك الجديدة كلياً على أنظمة سلامة جديدة وتصاميم جديدة للوسائد الهوائية، وقد أكدت هوندا على إنتاج سيفيك 2022 في مصنع الشركة في ولاية إنديانا الأمريكية.

