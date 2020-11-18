3 قتلى من الجيش السوري في غارة إسرائيلية على دمشق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الوكالة العربية السورية للأنباء، إن ثلاثة عسكريين قتلوا، وأصيب آخر في هجوم إسرائيلي على سوريا، بحسب مصدر عسكري.

وكانت الوكالة ذكرت في وقت سابق، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لعدوان إسرائيلي" على سماء منطقة دمشق.



ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إفيخاي أدرعي، في تغريدة على "تويتر"، قصف مواقع عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني في سوريا.



وأضاف المتحدث، أن الأهداف شملت مخازن ومقرات قيادة ومجمعات عسكرية وبطاريات صواريخ أرض-جو.