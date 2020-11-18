منظمات دولية تدعم السودان للتخلص من "قوانين" الإخوان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبدت أكثر من 20 منظمة دولية وهيئة دبلوماسية رغبتها في دعم مشاريع الإصلاح القانوني، والمؤسسي في السودان، للتخلص من أفكار الإخوان.
وانطلقت بالخرطوم، الثلاثاء، فعاليات الملتقى الأول للشركاء الاستراتيجيين لوزارة العدل السودانية، بحضور ممثلين عن هذه المنظمات الدولية والهيئات الدبلوماسية، وافتتحه وزير العدل نصر الدين عبدالباري.
وقدم عبدالباري، شرحا للدور الذي تقوم به وزارة العدل في مراجعة التشريعات والقوانين على ضوء الوثيقة الدستورية وترتيبات الفترة الانتقالية، ومطالب اتفاقيات السلام، ورعاية حقوق الإنسان والمرأة والطفل، بجانب شرح القوانين المنظمة لعمل المفوضيات التي تم التوافق عليها كمفوضية العدالة الانتقالية والدستور والانتخابات.
وأشاد الوزير السوداني، بالدور الذي تلعبه بعض هذه المنظمات في دعم وزارته بالخبراء والمعدات التقنية.
وتقدم ممثلو الشركاء الاستراتيجيين بالشكر لقيادة وزارة العدل السودانية، على مبادرتها بالدعوة لهذا الملتقى وتصدرها لعملية التنسيق مع الجهات الدولية الداعمة للتحول الديمقراطي في البلاد.
وأشاروا إلى أن الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم التي سبق لبعضهم إبرامها مع وزارة العدل، ووعدوا بالمزيد من الدعم والتنسيق لتحقيق الأهداف في الفترة الانتقالية.
ويقود السودان مشروعا للإصلاح القانوني والمؤسسي للتخلص من أفكار تنظيم الإخوان المعزول التي دمرت القطاع العدلي.
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