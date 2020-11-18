القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مصدر مسؤول بالحكومة السودانية، النقاب عن عقد أول اجتماع مشترك بين شركاء الحكم بالقصر الجمهوري، الأربعاء. وأضاف المصدر أن الاجتماع سيعقد برئاسة الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك وأطراف العملية السلمية وقوى الحرية والتغيير. ووصل رؤساء تنظيمات الجبهة الثورية الخرطوم، الأحد الماضي، إيذانا بالمشاركة في السلطة وتنفيذ اتفاق سلام جوبا . وقال المصدر الحكومي لـ"الخليج 365" إن "أجندة الاجتماع ستناقش عدة قضايا من ضمنها وضع حلول عاجلة للأزمة الاقتصادية بالبلاد". ووقعت الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح على اتفاق جوبا في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الماضي . وتوقع المصدر أن يقدم أطراف العملية السلمية أسماء المرشحين في مجلسي السيادة والوزراء خلال الاجتماع للتشاور مع شركاء الحكم حولهم.

كانت هذه تفاصيل خبر الأربعاء.. أول اجتماع بين شركاء الحكم بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.