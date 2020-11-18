تعرف على مواصفات أحدث نسخة هجينة متطورة من فيراري SF90 Stradale

كتب: باسل الحلواني
أطلقت شركة صناعة السيارات الرياضية فيراري، نسخة مطورة من أيقونتها الهجينة SF90 Stradale، التي تصنف كواحدة من أجمل السيارات الرياضية في العالم.
وزودت السيارة الجديدة التي أطلقت عليها فيراي SF90 Spider، بمحرك بنزين مكون من 8 أسطوانات، بعزم 780 حصانا، و3 محركات كهربائية، تولد عزمايعادل 220 حصاناً.
كذلك تتوافر من السيارة نسخة رباعية الدفع، بناقل حركة ثماني السرعات، والعديد من أنظمة القيادة المتطورة تتماشى مع كافة أنواع الطرق/ منها أنظمة Sport Performance و Extreme Qualify، فضلاً عن نظام eDrive الذي يمكن السيارة من السيربالمحركات الكهربائية فقط، بسرعة 135 كيلومتر/ساعة.
وجاءت النسخة الجديدة من SF90 Stradale بملامح متميزة، بدايةً من الهيكل الخارجي الانسيابي، والمصابيح الأمامية، وفتحات الهواء، ووصولاً إلى غطاء المحرك من الخلف.
ولعل من أبرز الملامح الشبابية التي تتميز بها السيارة السقف المتحرك الذي يمكن طيه داخل الصندوق الخلفي بشكل سريع بمجرد الضغط على المفتاح الخاص بذلك، لتتحول السيارة بذلك لنسخة Spider مكشوفة أنيقة.
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