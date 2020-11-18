سانج يونج تكشف عن موديل جديد من REXTON

كتب: باسل الحلواني

كشفت عملاق صناعة السيارات سانج يونج، النقاب عن الموديل الجديد من أيقونتها REXTON، بتعديلات تصميمية شاملة على المقدمة وقوة أكبر لمحرك الديزل.

وتظهر السيارة بملامح جديدة على المقدمة وخاصة المصدم الأمامي وشبكة المبرد، كما أن الكشافات الأمامية، العاملة بتقنية ليد، تظهر بتصميم أكثر جاذبية وأناقة.

ولعل من أبرز ملامح التغيير على المؤخرة من

خلال المصابيح الخلفية الجديدة والعاملة هي الأخرى بتقنية ليد، وكذلك مخارج العادم بالمصدم الخلفي.

وتزخر المقصورة الداخلية بقمرة رقمية، مع شاشة رئيسية قياس 3ر12 بوصة، مع ترتيب جديد للكونسول الأوسط، فضلا عن الاعتماد على مواد وخامات أعلى جودة والعديد من الحليات، التي تتوج هذه

التحسينات بالمقصورة الداخلية.

ويتوافر للموديل الجديد محرك ديزل رباعي الأسطوانات سعة 2ر2 لتر وبقوة 202 حصان/440 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى بدلا من 181 حصان/400 نيوتن متر بالموديل السابق.

وتتضافر جهود هذا المحرك مع ناقل حركة ثماني السرعات ليتم توزيع القوة على عجلات السيارة الأربع وبمساعدة القفل التفاضلي فإن حمل القطر للسيارة يبلغ 3 طن.

ومن المقرر طرح السيارة الجديدة بالأسواق في مارس القادم بسعر لم يتم الكشف عنه حتى الآن.