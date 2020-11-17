موجز الخليج 365 للسيارات.. أسعار فورد إكسبديشن وفئات سوناتا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة. ينتظر عشاق السيارات الكهربائية عام 2021 بشغف، في التقرير التالي نستعرض قائمة بأرخص السيارات المنتظر طرحها.. إليك التفاصيل تتميز السيارة العائلية فورد إكسبديشن 2021 بتصميم رائع، ونشرح في هذا التقرير مواصفات فورد إكسبديشن 2021 وأسعارها في السعودية. يشهد عام 2021 المقبل طرح مجموعة استثنائية من السيارات الكهربائية على قدر متفاوت من الإمكانيات والرفاهية والمواصفات التقنية. ضمن فئات سيدان العائلية، عززت هيونداي أسطولها من السيارات التي تطرحها لعام 2021، بطرحها لموديل خاص من طرازها المتميز "سوناتا".

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