انفجار بمصنع بويات في إسطنبول وسقوط مصابين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقع انفجار بأحد المناطق الصناعية في مدينة إسطنبول التركية، الثلاثاء، ما أسفر عن اندلاع حريق تسبب في سقوط مصابين.
ووفق ما ذكره الموقع الإخباري التركي "دوغروسو"، فإن الانفجار وقع بمرجل بخاري بمصنع للبويات في منطقة "طوزلا" الصناعية، غربي إسطنبول، ما أسفر عن اندلاع حريق تسبب في إصابة عدة أشخاص بجروح تم نقلهم لأحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.
وهرعت سيارات الإطفاء والإسعاف لمنطقة الحادث، للسيطرة على الحريق ونقل المصابين.
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