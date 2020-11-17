المرور يوضح غرامة مخالفة تجاوز الإشارة الحمراء

الخليج ٣٦٥ نت – حذرت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء لكونها تُمثّل خطر حقيقي يتسبب في وقوع الحوادث المرورية. وأوضحت إدارة المرور في إنفوجرافيك توعوي أن تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر يعد مخالفة مرورية، مشيرة إلى أن عقوبة تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر غرامة مالية تتراوح بين 3000 و6000 ريال سعودي.

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